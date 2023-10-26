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Более 4,5 тысяч домов на Харьковщине – с теплом. Информация Синегубова

Общество 16:55   26.10.2023
Виктория Яковенко
Более 4,5 тысяч домов на Харьковщине – с теплом. Информация Синегубова

По состоянию на 26 октября в Харьковской области отапливается почти 60% жилых домов.

«Температура воздуха постепенно снижается, поэтому продолжаем подключать к системе теплоснабжения жилые дома и объекты социальной сферы Харьковщины. Сейчас в области запущено 318 котельных, что составляет почти 60% от всех запланированных к запуску. Тепло подается в 4 531 жилых домов», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Котельные работают в 26 громадах области. В частности, в Харькове и Кегичевской, Коломакской, Старовировской, Роганской, Песочинской, Оскольской, Дергачевской и Печенежской громадах.

Уже в регионе отапливается 655 объектов социальной сферы, среди которых 94 — медучреждения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 26 октября в Харьковской области отапливается почти 60% жилых домов.".