«У Харкові природно переходять на українську» – Терехов привітав жителів
Мер Харкова Ігор Терехов привітав містян з Днем української писемності та мови.
Терехов зазначив, що вивчав українську мову ще у школі, однак розмовляти державною почав після початку повномасштабного вторгнення РФ.
«Без сумніву, українська мова – це невід’ємна складова самоідентифікації нашого народу. Дуже багато людей – і я це чую на харківських вулицях – цілком природно переходять на українську. Адже розуміють, що українська – це наше майбутнє!», – написав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов привітав містян з Днем української писемності та мови.".