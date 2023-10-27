«У Харкові природно переходять на українську» – Терехов привітав жителів

Мер Харкова Ігор Терехов привітав містян з Днем української писемності та мови.

Терехов зазначив, що вивчав українську мову ще у школі, однак розмовляти державною почав після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Без сумніву, українська мова – це невід’ємна складова самоідентифікації нашого народу. Дуже багато людей – і я це чую на харківських вулицях – цілком природно переходять на українську. Адже розуміють, що українська – це наше майбутнє!», – написав мер.