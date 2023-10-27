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«У Харкові природно переходять на українську» – Терехов привітав жителів

Суспільство 13:45   27.10.2023
Вікторія Яковенко
«У Харкові природно переходять на українську» – Терехов привітав жителів

Мер Харкова Ігор Терехов привітав містян з Днем української писемності та мови.

Терехов зазначив, що вивчав українську мову ще у школі, однак розмовляти державною почав після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Без сумніву, українська мова – це невід’ємна складова самоідентифікації нашого народу. Дуже багато людей  – і я це чую на харківських вулицях – цілком природно переходять на українську. Адже розуміють, що українська – це наше майбутнє!», – написав мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 13:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов привітав містян з Днем української писемності та мови.".