«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил горожан с Днем украинской письменности и языка.

Терехов отметил, что изучал украинский еще в школе, однако говорить на государственном языке начал после начала полномасштабного вторжения РФ.

«Несомненно, украинский язык – это неотъемлемая составляющая самоидентификации нашего народа. Очень много людей – и я это слышу на харьковских улицах – вполне естественно переходят на украинский. Ведь понимают, что украинский – это наше будущее!», — написал мэр.