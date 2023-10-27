«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил горожан с Днем украинской письменности и языка.
Терехов отметил, что изучал украинский еще в школе, однако говорить на государственном языке начал после начала полномасштабного вторжения РФ.
«Несомненно, украинский язык – это неотъемлемая составляющая самоидентификации нашего народа. Очень много людей – и я это слышу на харьковских улицах – вполне естественно переходят на украинский. Ведь понимают, что украинский – это наше будущее!», — написал мэр.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил горожан с Днем украинской письменности и языка.".