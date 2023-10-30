“Бабине літо” не відступає. Прогноз погоди в Харкові та області на 31 жовтня

У вівторок, 31 жовтня, на Харківщині опади не прогнозуються. У Харкові буде ясно, по області – мінлива хмарність.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів покажуть від 7 до 9 градусів тепла, денна температура – ​​16 – 18 градусів.

По області нічна температура становитиме 5 – 10 градусів тепла, вдень – 16 – 21 градус.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.