“Бабине літо” не відступає. Прогноз погоди в Харкові та області на 31 жовтня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 31 жовтня, на Харківщині опади не прогнозуються. У Харкові буде ясно, по області – мінлива хмарність.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів покажуть від 7 до 9 градусів тепла, денна температура – 16 – 18 градусів.
По області нічна температура становитиме 5 – 10 градусів тепла, вдень – 16 – 21 градус.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 19:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 31 жовтня, на Харківщині опади не прогнозуються. У Харкові буде ясно, по області – мінлива хмарність.".