«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 31 октября, на Харьковщине осадки не прогнозируются. В Харькове будет ясно, по области — переменная облачность.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, дневная температура — 16 — 18 градусов.
По области ночная температура составит 5 — 10 градусов тепла, днем — 16 — 21 градус.
Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 31 октября, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 19:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 31 октября, на Харьковщине осадки не прогнозируются. В Харькове будет ясно, по области — переменная облачность.".