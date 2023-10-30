«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября

Во вторник, 31 октября, на Харьковщине осадки не прогнозируются. В Харькове будет ясно, по области — переменная облачность.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, дневная температура — 16 — 18 градусов.

По области ночная температура составит 5 — 10 градусов тепла, днем — 16 — 21 градус.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.