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«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября

Общество 19:35   30.10.2023
Елена Нагорная
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября Фото: Василий Голосный

Во вторник, 31 октября, на Харьковщине осадки не прогнозируются. В Харькове будет ясно, по области — переменная облачность.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, дневная температура — 16 — 18 градусов.

По области ночная температура составит 5 — 10 градусов тепла, днем — 16 — 21 градус.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 19:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 31 октября, на Харьковщине осадки не прогнозируются. В Харькове будет ясно, по области — переменная облачность.".