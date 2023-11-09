Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
На одному з харківських машинобудівних заводів, який редакція не називає з міркувань безпеки, наразі є потреба у трьох десятках фахівців. У зв’язку з повномасштабною війною у підприємства зросла кількість замовлень, тому воно готове брати робітників у штат та навчати із нарахуванням зарплати. Її середній розмір на заводі становить 17 тисяч гривень.
Про це менеджерка з підбору та підготовки персоналу підприємства Світлана Трофименко розповіла МГ “Об’єктив” під час ярмарку вакансій у метрополітені.
За її словами, завод потребує верстатників, токарів, свердлувальників, операторів верстатів з програмним керуванням, машиністів крана, слюсарів-ремонтників, електромонтерів з ремонту та обслуговування верстатів. Також є вакансії для людей з вищою освітою: інженерів-конструкторів, інженерів-технологів і майстрів.
Менеджерка з підбору і підготовки персоналу повідомила, що після 24 лютого 2022 року підприємство півтора місяця не працювало і відновило роботу у квітні.
“Завершували ту роботу, яку не виконали. Тому що ми виготовляємо гірничошахтне обладнання, яке поставляємо в шахти, і на ньому зав’язана вся енергетика України. Шахти видобувають вугілля, яке йде на ТЕС, а вони вже виробляють електроенергію для наших домів, для населення і підприємств”, – розповіла Трофименко.
Обсяги виробництва, констатувала вона, у зв’язку з війною збільшилися – обладнання і виготовляють, і ремонтують. Завод поставляє продукцію на ринки не тільки України, а й Польщі та Естонії.
“Завантаження дуже велике. Є люди, які не повернулися, дуже висококваліфіковані співробітники, робочі професії. Тому наразі ми навчаємо, щоб зробити заміну, своїх співробітників, а на ті місця вже шукаємо нових, яких ми готуємо, або з досвідом, якщо підходять, або вже без досвіду. Ми готові навчати”, – наголосила представниця підприємства.
Для прикладу, підготовка токаря-універсала для роботи на стандартному станку займає три місяці. При цьому учня беруть у штат, нараховують йому заробітну плату і виділяють наставника.
“За три місяці людина складає обов’язково екзамен із теорії та практики, якусь деталь обробляє. Далі їй присвоюється розряд, вона вже самостійно працює і наробляє досвід. Ми дуже тісно намагаємося співпрацювати з ПТУ. Раніше було легше, хоч і небагато було випускників, але хоча б вони були тут. Зараз нікого немає, вони всі онлайн, і дуже велика проблема з випускниками вишів. Конструктори, технологи, вони всі онлайн, і практику онлайн проходять”, – зазначила Трофименко.
Нині із 1400 штатних працівників підприємства 900 – чоловіки.
“Військкомат навідується, як і скрізь, але у нас є 100% бронювання, тому що наше підприємство входить в перелік підприємств паливно-енергетичного комплексу, які підлягають 100% бронюванню. Для того, щоб отримати цю бронь, у людини повинен бути повністю актуальний військовий документ. Спочатку проходить співбесіду і потім індивідуально все обговорюється. Тому що якщо в нього тільки приписне посвідчення, а йому 40 років, то ми точно не будемо. Це, на жаль, законодавство України забороняє”, – пояснює менеджерка з підбору і підготовки персоналу.
При цьому вона констатує, що низка працівників заводу зараз служить у ЗСУ.
“У нас були люди, які залишилися по контракту ще до війни. У 22-му році дуже багато пішло добровольцями. І у 23-му теж є декілька чоловіків, які пішли. Різні обставини були. Хтось не встиг отримати бронь. Вона ж не з першого дня дається. Ти приходиш на підприємство, ми направляємо на Генштаб на бронювання і десь через місяць тільки отримуємо”, – додала Трофименко.
Питання щодо працевлаштування можна поставити за номером 093-263-31-61 (Катерина).
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: вакансии, завод, предприятие, работа, трофименко, тэк, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 16:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одному з харківських машинобудівних заводів, який редакція не називає з міркувань безпеки, наразі є потреба у трьох десятках фахівців. У зв’язку з повномасштабною війною у підприємства зросла кількість замовлень, тому воно готове брати робітників у штат та навчати із нарахуванням зарплати. Її середній розмір на заводі становить 17 тисяч гривень.".