«Загрузка очень большая». В Харькове ожило производство, завод ищет работников

На одном из харьковских машиностроительных заводов, который редакция не называет из соображений безопасности, сейчас есть потребность в трех десятках специалистов. В связи с полномасштабной войной у предприятия возросло количество заказов, поэтому оно готово брать работников в штат и обучать с начислением зарплаты. Ее средний размер на заводе составляет 17 тысяч гривен.

Об этом менеджер по подбору и подготовке персонала предприятия Светлана Трофименко рассказала МГ «Объектив» в ходе ярмарки вакансий в метрополитене.

По ее словам, завод нуждается в станочниках, токарях, сверловщиках, операторах станков с программным управлением, машинистах крана, слесарях-ремонтниках, электромонтерах по ремонту и обслуживанию станков. Также есть вакансии для людей с высшим образованием: инженеров-конструкторов, инженеров-технологов и мастеров.

Менеджер по подбору и подготовке персонала сообщила, что после 24 февраля 2022 года предприятие полтора месяца не работало и возобновило работу в апреле.

«Завершали ту работу, которую не выполнили. Потому что мы изготавливаем горно-шахтное оборудование, и на нем завязана вся энергетика Украины. Шахты добывают уголь, который идет на ТЭС, а они уже производят электроэнергию для наших домов, для населения и предприятий», — рассказала Трофименко.

Объемы производства, констатировала она, в связи с войной увеличились — оборудование и изготавливают, и ремонтируют. Завод поставляет продукцию на рынки не только Украины, но и Польши и Эстонии.

«Загрузка очень большая. Есть люди, которые не вернулись, очень высококвалифицированные сотрудники, рабочие профессии. Поэтому сейчас мы обучаем, чтобы сделать замену, своих сотрудников, а на те места уже ищем новых, которых мы готовим, или с опытом, если подходят, или уже без опыта. Мы готовы обучать», — отметила представитель предприятия.

Например, подготовка токаря-универсала для работы на стандартном станке занимает три месяца. При этом ученика берут в штат, начисляют ему заработную плату и выделяют наставника.

«Через три месяца человек сдает экзамен по теории и практике, какую-то деталь обрабатывает. Далее ему присваивается разряд, он уже самостоятельно работает и нарабатывает опыт. Мы очень тесно стараемся сотрудничать с ПТУ. Раньше было легче, хоть и немного было выпускников, но хотя бы они были здесь. Сейчас никого нет, они все онлайн, и очень большая проблема с выпускниками вузов. Конструкторы, технологи, они все онлайн, и практику онлайн проходят», — отметила Трофименко.

Сейчас из 1400 штатных работников предприятия 900 — мужчины.

«Военкомат наведывается, как и везде, но у нас есть 100% бронирование, потому что наше предприятие входит в перечень предприятий топливно-энергетического комплекса, которые подлежат 100% бронированию. Чтобы получить эту бронь, у человека должен быть полностью актуальный военный документ. Сначала проходит собеседование и потом индивидуально все обсуждается. Потому что если у него только приписное удостоверение, а ему 40 лет, то мы точно не будем. Это, к сожалению, законодательство Украины запрещает», — объясняет менеджер по подбору и подготовке персонала.

По ее словам, ряд работников завода сейчас служит в ВСУ.

«У нас были люди, которые остались по контракту еще до войны. В 22-м году очень много ушло добровольцами. И в 23-м тоже есть несколько мужчин, которые ушли. Разные обстоятельства были. Кто-то не успел получить бронь. Она же не с первого дня дается. Ты приходишь на предприятие, мы направляем на Генштаб на бронирование и где-то через месяц только получаем», — добавила Трофименко.

Вопросы по трудоустройству можно задать по номеру 093-263-31-61 (Екатерина).