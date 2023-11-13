У Харкові відновлюють тренування для альпіністів
У Харкові федерація альпінізму відновлює курси навчання з альпінізму на базі скеледрому “Вертикаль”.
Про це повідомив у фейсбуці керівник Харківського обласного альпклубу Геннадій Копійка.
“На скеледромі “Вертикаль” будуть проводитись тренування зі скелелазіння, льодолазіння (драйтулінгу) та техніки альпінізму, вже в грудні планується подорож по Харківській області для вивчення бівуачного життя, а в січні – сходження на Говерлу – знайомство зі справжніми горами! Також планується теоретичний курс лекцій в зимовий період в приміщенні Харківського клубу альпіністів”, – написав Копійка.
Заняття проводитиме підкорювач багатьох вершин та майстер спорту України Євгеній Тимко, а також старший тренер федерації Євгеній Полтавець.
“Ми мріємо про подальші виїзди в гори для підвищення спортивної кваліфікації”, – зазначив Копійка.
Читайте також: Два харківські друзі-альпіністи разом загинули в бою під Соледаром
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: альпинизм, занятия, копейка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові відновлюють тренування для альпіністів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові федерація альпінізму відновлює курси навчання з альпінізму на базі скеледрому “Вертикаль”".