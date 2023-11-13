Live
  • Пн 13.11.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.08
  • EUR 38.54

У Харкові відновлюють тренування для альпіністів

Суспільство 08:10   13.11.2023
Оксана Горун
У Харкові відновлюють тренування для альпіністів

У Харкові федерація альпінізму відновлює курси навчання з альпінізму на базі скеледрому “Вертикаль”.

Про це повідомив у фейсбуці керівник Харківського обласного альпклубу Геннадій Копійка.

“На скеледромі “Вертикаль” будуть проводитись тренування зі скелелазіння, льодолазіння (драйтулінгу) та техніки альпінізму, вже в грудні планується подорож по Харківській області для вивчення бівуачного життя, а в січні – сходження на Говерлу – знайомство зі справжніми горами! Також планується теоретичний курс лекцій в зимовий період в приміщенні Харківського клубу альпіністів”, – написав Копійка.

Заняття проводитиме підкорювач багатьох вершин та майстер спорту України Євгеній Тимко, а також старший тренер федерації Євгеній Полтавець.

“Ми мріємо про подальші виїзди в гори для підвищення спортивної кваліфікації”, – зазначив Копійка.

Читайте також:  Два харківські друзі-альпіністи разом загинули в бою під Соледаром

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 13.11: удар по розважальному комплексу та ФАБ-500
Головні новини Харкова 13.11: удар по розважальному комплексу та ФАБ-500
13.11.2023, 08:50
Масштабна пожежа сталася в Харкові ввечері 12 листопада – ДСНС
Масштабна пожежа сталася в Харкові ввечері 12 листопада – ДСНС
13.11.2023, 08:35
Ракета вдарила в землю, пошкоджено ворота – Синєгубов про атаку на Харків
Ракета вдарила в землю, пошкоджено ворота – Синєгубов про атаку на Харків
13.11.2023, 08:27
У Харкові відновлюють тренування для альпіністів
У Харкові відновлюють тренування для альпіністів
13.11.2023, 08:10
Воїни харківської 92 ОШБр знищили російську БМП (відео)
Воїни харківської 92 ОШБр знищили російську БМП (відео)
13.11.2023, 07:47
Ракетний удар по Харкову, 15 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку – Генштаб
Ракетний удар по Харкову, 15 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку – Генштаб
13.11.2023, 07:16

Новини за темою:


Ви читали новину: «У Харкові відновлюють тренування для альпіністів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 08:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові федерація альпінізму відновлює курси навчання з альпінізму на базі скеледрому “Вертикаль”".