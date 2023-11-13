У Харкові відновлюють тренування для альпіністів

У Харкові федерація альпінізму відновлює курси навчання з альпінізму на базі скеледрому “Вертикаль”.

Про це повідомив у фейсбуці керівник Харківського обласного альпклубу Геннадій Копійка.

“На скеледромі “Вертикаль” будуть проводитись тренування зі скелелазіння, льодолазіння (драйтулінгу) та техніки альпінізму, вже в грудні планується подорож по Харківській області для вивчення бівуачного життя, а в січні – сходження на Говерлу – знайомство зі справжніми горами! Також планується теоретичний курс лекцій в зимовий період в приміщенні Харківського клубу альпіністів”, – написав Копійка.

Заняття проводитиме підкорювач багатьох вершин та майстер спорту України Євгеній Тимко, а також старший тренер федерації Євгеній Полтавець.

“Ми мріємо про подальші виїзди в гори для підвищення спортивної кваліфікації”, – зазначив Копійка.