Метросадок у Харкові: пробні заняття відвідали понад 400 дітей
Пробні заняття метросадка відбулися 6 та 7 січня на трьох станціях підземки.
Про це «Суспільне Харків» повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. За її даними, заняття відбулися на станціях метро «Університет», «Перемога» та «Академіка Павлова».
«Вийшло дуже круто. Діти були лише на трьох станціях, через те, що на двох інших метрополітен робить косметичний ремонт. Дошкільнят прийшло 411, це з усіх районів міста. Ми це називаємо пробними днями. Все пройшло досить результативно, і ми розуміємо, що надалі все буде добре», – зазначила Деменко.
Вона підкреслила, що діти, які ходитимуть у метросадок цьогоріч мають піти у 1 клас. Також за словами Деменко, планували проводити заняття для 400-500 дітей тільки у суботу. Однак охочих виявилось більше – 600, тож вирішили працювати і в неділю.
«Ми зробимо для вихователів і всіх, хто працює, окремий графік роботи. Окремим трудовим договором оформимо. Наприклад, у вихователя будуть вихідні у п’ятницю й суботу, а в неділю він працюватиме. Або в суботу ви працюєте, а в неділю і в понеділок у вас вихідні. Тобто це буде за окремим графіком. Усі відгукнулися, претензій немає. Таким чином ми охопимо не менше, ніж 600 дітей. А це 20% усіх дітей, що перебувають у Харкові й планують уперше йти до школи», – додала Деменко.
Заяви від батьків ще приймають, розповіли у міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пробні заняття метросадка відбулися 6 та 7 січня на трьох станціях підземки.".