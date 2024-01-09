Метросад в Харькове: пробные занятия посетили более 400 детей
Пробные занятия метросада прошли 6 и 7 января на трех станциях подземки.
Об этом «Суспільне Харків» сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. По ее данным, занятия прошли на станциях метро «Университет», «Победа» и «Академика Павлова».
«Получилось очень круто. Дети были только на трех станциях, потому что на двух других метрополитен делает косметический ремонт. Дошкольников пришло 411, это из всех районов города. Мы это называем пробными днями. Все прошло достаточно результативно, и мы понимаем, что дальше все будет хорошо», — отметила Деменко.
Она подчеркнула, что дети, которые будут ходить в метросад в этом году должны пойти в 1 класс. Также, по словам Деменко, планировали проводить занятия для 400-500 детей только в субботу. Однако желающих оказалось больше – 600, поэтому решили работать и в воскресенье.
«Мы сделаем для воспитателей и всех работающих отдельный график работы. Отдельным трудовым договором оформим. К примеру, у воспитателя будут выходные в пятницу и субботу, а в воскресенье он будет работать. Или в субботу вы работаете, а в воскресенье и понедельник у вас выходные. То есть это будет по отдельному графику. Все согласились, претензий нет. Таким образом мы охватим не менее 600 детей. А это 20% всех находящихся в Харькове детей, которые планируют впервые идти в школу», — добавила Деменко.
Заявления от родителей еще принимают, рассказали в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, Деменко, дети, занятия, метросад, посетили, пробные, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пробные занятия метросада прошли 6 и 7 января на трех станциях подземки.".