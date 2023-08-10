5 вишів Харкова готуються до змішаної форми навчання студентів

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, Харківська державна академія дизайну і мистецтв і Харківський національний медичний університет готуються до змішаної форми навчання.

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов

Олексій Литвинов, директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації

«П’ять закладів вищої освіти розглядають можливість запуску змішаної форми. Це, наприклад, Каразінський університет, університет Семена Кузнеця. Це 2 мистецьких наших університету: ім. Котляревського і Дизайну та мистецтв і 5-й – медичний університет. Там є дуже потужні сховища, які на перший погляд відповідають державним будівельним нормам, які стосуються протирадіаційних укриттів, споруд цивільного захисту. То вони розглядають можливість, щоб певні курси виходили на заняття у кілька змін і запустили змішаний процес”

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