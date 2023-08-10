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5 вузов Харькова готовятся к смешанной форме обучения студентов

Общество 20:22   10.08.2023
Павел Велицкий
Оксана Якушко
5 вузов Харькова готовятся к смешанной форме обучения студентов

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского, Харьковская государственная академия дизайна и искусств и Харьковский национальный медицинский университет готовятся к смешанной форме обучения.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов.

Алексей Литвинов, директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации

«Пять заведений высшего образования рассматривают возможность запуска смешанной формы. Это, например, Каразинский университет, университет Семена Кузнеца. Это 2 художественных университета: им. Котляревского и Дизайна и искусств и 5-й – медицинский университет. Там есть очень мощные убежища, которые на первый взгляд соответствуют государственным строительным нормам, которые касаются противорадиационных укрытий, сооружений гражданской защиты. Они рассматривают возможность, чтобы определенные курсы выходили на занятия в несколько смен и запустили смешанный процесс».

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Автор: Павел Велицкий, Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 20:22;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского, Харьковская государственная академия дизайна и искусств и Харьковский национальный медицинский университет готовятся к смешанной форме обучения.".