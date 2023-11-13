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В Харькове возобновляют тренировки для альпинистов

Общество 08:10   13.11.2023
Оксана Горун
В Харькове возобновляют тренировки для альпинистов Фото: facebook Геннадия Копейка

В Харькове федерация альпинизма возобновляет курсы обучения по альпинизму на базе скалодрома «Вертикаль».

Об этом сообщил в facebook руководитель Харьковского областного альпклуба Геннадий Копейка.

«На скалодроме «Вертикаль» будут проводиться тренировки по скалолазанию, ледолазанию (драйтуллингу) и технике альпинизма, уже в декабре планируется путешествие по Харьковской области для изучения бивуачной жизни, а в январе – восхождение на Говерлу – знакомство с настоящими горами! Планируется также теоретический курс лекций в зимний период в помещении Харьковского клуба альпинистов», — написал Копейка.

Занятия будет проводить покоритель многих вершин и мастер спорта Украины  Евгений Тимко, а также — старший тренер федерации Евгений Полтавец.

«Мы мечтаем о дальнейших выездах в горы для повышения спортивной квалификации», — отметил Копейка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 08:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове федерация альпинизма возобновляет курсы обучения по альпинизму на базе скалодрома «Вертикаль»".