В Харькове возобновляют тренировки для альпинистов

В Харькове федерация альпинизма возобновляет курсы обучения по альпинизму на базе скалодрома «Вертикаль».

Об этом сообщил в facebook руководитель Харьковского областного альпклуба Геннадий Копейка.

«На скалодроме «Вертикаль» будут проводиться тренировки по скалолазанию, ледолазанию (драйтуллингу) и технике альпинизма, уже в декабре планируется путешествие по Харьковской области для изучения бивуачной жизни, а в январе – восхождение на Говерлу – знакомство с настоящими горами! Планируется также теоретический курс лекций в зимний период в помещении Харьковского клуба альпинистов», — написал Копейка.

Занятия будет проводить покоритель многих вершин и мастер спорта Украины Евгений Тимко, а также — старший тренер федерации Евгений Полтавец.

«Мы мечтаем о дальнейших выездах в горы для повышения спортивной квалификации», — отметил Копейка.