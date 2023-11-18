Зарікався, що в “армію ні ногою”: як харківський офіціант став прикордонником

До початку повномасштабного вторгнення харків’янин Віталій працював офіціантом, і був впевнений, що ніколи не піде до армії. Однак зараз чоловік став прикордонником.

Історію Віталія розповіли в Державній прикордонній службі України. До 24 лютого 2022 року чоловік працював офіціантом.

«Я ніколи не збирався служити, але 24 лютого все різко пішло не за планом. Коли прокинувся і зрозумів, що відбувається, пішов записуватися в ТрО. На той час окупанти прорвалися до Харкова. Коли я прийшов, щоб записатися в територіальну оборону на мене наставили автомат і сказали: «Йди з відси хлопчино, не до тебе зараз», – згадує хлопець.

В той же день, разом з приятелем Олександром, Віталій відкрив пункт надання волонтерської допомоги. Хлопці мали ключі від двох ресторанів у місті.

«Власники цих ресторанів дали нам добро на використання продуктів і ми почали готувати. Спочатку було складно, нас було п’ятеро, згодом команда виросла до двадцяти людей і стало легше. Ми пекли хліб, готували перше та друге на 450 людей, під кінець випікали по 800 пирогів на день і все це роздавали біля метро», – розповідає Віталій.

Згодом продукти у волонтерів почали закінчуватися і вони перекваліфікувалися на допомогу військовим. Серед знайомих хлопців був прикордонник, йому і запропонували свою допомогу. Військові привозили продукти, а волонтери готували з них страви.

«Так і почалася моя історія дружби з прикордонниками», – каже Віталій.

У ДПСУ зазначили, що потім волонтерську діяльність хлопців прикрили через те, що вони не платили за оренду приміщення, де працювали. Віталій посидів тиждень вдома, а згодом знайомий прикордонник запропонував йому стати військовим кухарем. Чоловік погодився.

«Новоспечений вiйськовий пройшов шлях від польової кухні на лісових просторах Харківщини до майстер-класів від досвідчених прикордонних кухарів під час підготовки в навчальному центрі. Не оминув Віталіка і бойовий вишкіл. Тепер він вміло тримає в руках не лише черпак, а й автомат», – зазначили прикордонники.