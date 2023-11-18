Live
  • Пн 20.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.14
  • EUR 39.26

Зарікався, що в “армію ні ногою”: як харківський офіціант став прикордонником

Суспільство 18:56   18.11.2023
Вікторія Яковенко
Зарікався, що в “армію ні ногою”: як харківський офіціант став прикордонником Фото: ДПСУ

До початку повномасштабного вторгнення харків’янин Віталій працював офіціантом, і був впевнений, що ніколи не піде до армії. Однак зараз чоловік став прикордонником.

Історію Віталія розповіли в Державній прикордонній службі України. До 24 лютого 2022 року чоловік працював офіціантом.

«Я ніколи не збирався служити, але 24 лютого все різко пішло не за планом. Коли прокинувся і зрозумів, що відбувається, пішов записуватися в ТрО. На той час окупанти прорвалися до Харкова. Коли я прийшов, щоб записатися в територіальну оборону на мене наставили автомат і сказали: «Йди з відси хлопчино, не до тебе зараз», – згадує хлопець.

В той же день, разом з приятелем Олександром, Віталій відкрив пункт надання волонтерської допомоги. Хлопці мали ключі від двох ресторанів у місті.

«Власники цих ресторанів дали нам добро на використання продуктів і ми почали готувати. Спочатку було складно, нас було п’ятеро, згодом команда виросла до двадцяти людей і стало легше. Ми пекли хліб, готували перше та друге на 450 людей, під кінець випікали по 800 пирогів на день і все це роздавали біля метро», – розповідає Віталій.

Згодом продукти у волонтерів почали закінчуватися і вони перекваліфікувалися на допомогу військовим. Серед знайомих хлопців був прикордонник, йому і запропонували свою допомогу. Військові привозили продукти, а волонтери готували з них страви.

«Так і почалася моя історія дружби з прикордонниками», – каже Віталій.

У ДПСУ зазначили, що потім волонтерську діяльність хлопців прикрили через те, що вони не платили за оренду приміщення, де працювали. Віталій посидів тиждень вдома, а згодом знайомий прикордонник запропонував йому стати військовим кухарем. Чоловік погодився.

«Новоспечений вiйськовий пройшов шлях від польової кухні на лісових просторах Харківщини до майстер-класів від досвідчених прикордонних кухарів під час підготовки в навчальному центрі. Не оминув Віталіка і бойовий вишкіл. Тепер він вміло тримає в руках не лише черпак, а й автомат», – зазначили прикордонники.

02

01

03

05
Фото: ДПСУ

Читайте також: Вибрався з окупації та пішов у військкомат: історія воїна харківської бригади

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
19.11.2023, 22:00
На Харківщині підсилили ППО (фото)
На Харківщині підсилили ППО (фото)
19.11.2023, 14:35
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
19.11.2023, 20:50
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
19.11.2023, 19:38
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
19.11.2023, 19:18
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
19.11.2023, 20:43

Новини за темою:

18:23
13 собак із Харкова поїхали до нових власників до Німеччини
16:01
10 дорослих і 7 дітей евакуювали з Борової на Харківщині
21:16
У Харкові пенсіонери привітали японського волонтера Фумінорі (відео)
18:57
Японець-волонтер Фумінорі з Харкова відзначає день народження (фото, відео)
16:00
Допомагав втікати ухилянтам: волонтеру з Харкова обрали запобіжний захід

Ви читали новину: «Зарікався, що в “армію ні ногою”: як харківський офіціант став прикордонником»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 18:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До початку повномасштабного вторгнення харків’янин Віталій працював офіціантом, і був впевнений, що ніколи не піде до армії. Однак зараз чоловік став прикордонником.".