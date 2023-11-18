Зарікався, що в “армію ні ногою”: як харківський офіціант став прикордонником
До початку повномасштабного вторгнення харків’янин Віталій працював офіціантом, і був впевнений, що ніколи не піде до армії. Однак зараз чоловік став прикордонником.
Історію Віталія розповіли в Державній прикордонній службі України. До 24 лютого 2022 року чоловік працював офіціантом.
«Я ніколи не збирався служити, але 24 лютого все різко пішло не за планом. Коли прокинувся і зрозумів, що відбувається, пішов записуватися в ТрО. На той час окупанти прорвалися до Харкова. Коли я прийшов, щоб записатися в територіальну оборону на мене наставили автомат і сказали: «Йди з відси хлопчино, не до тебе зараз», – згадує хлопець.
В той же день, разом з приятелем Олександром, Віталій відкрив пункт надання волонтерської допомоги. Хлопці мали ключі від двох ресторанів у місті.
«Власники цих ресторанів дали нам добро на використання продуктів і ми почали готувати. Спочатку було складно, нас було п’ятеро, згодом команда виросла до двадцяти людей і стало легше. Ми пекли хліб, готували перше та друге на 450 людей, під кінець випікали по 800 пирогів на день і все це роздавали біля метро», – розповідає Віталій.
Згодом продукти у волонтерів почали закінчуватися і вони перекваліфікувалися на допомогу військовим. Серед знайомих хлопців був прикордонник, йому і запропонували свою допомогу. Військові привозили продукти, а волонтери готували з них страви.
«Так і почалася моя історія дружби з прикордонниками», – каже Віталій.
У ДПСУ зазначили, що потім волонтерську діяльність хлопців прикрили через те, що вони не платили за оренду приміщення, де працювали. Віталій посидів тиждень вдома, а згодом знайомий прикордонник запропонував йому стати військовим кухарем. Чоловік погодився.
«Новоспечений вiйськовий пройшов шлях від польової кухні на лісових просторах Харківщини до майстер-класів від досвідчених прикордонних кухарів під час підготовки в навчальному центрі. Не оминув Віталіка і бойовий вишкіл. Тепер він вміло тримає в руках не лише черпак, а й автомат», – зазначили прикордонники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: волонтер, гпсу, исторія, официант, повар, пограничник, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 18:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До початку повномасштабного вторгнення харків’янин Віталій працював офіціантом, і був впевнений, що ніколи не піде до армії. Однак зараз чоловік став прикордонником.".