Зарекался, что «в армию ни ногой»: как харьковский официант стал пограничником
До начала полномасштабного вторжения харьковчанин Виталий работал официантом и был уверен, что никогда не пойдет в армию. Однако сейчас мужчина стал пограничником.
Историю Виталия рассказали в Государственной пограничной службе Украины. До 24 февраля 2022 года мужчина работал официантом.
«Я никогда не собирался служить, но 24 февраля все резко пошло не по плану. Когда проснулся и понял, что происходит, пошел записываться в ТРО. К тому времени оккупанты прорвались в Харьков. Когда я пришел, чтобы записаться в территориальную оборону, на меня наставили автомат и сказали: «Уходи отсюда парень, не до тебя сейчас», – вспоминает Виталий.
В тот же день вместе с приятелем Александром Виталий открыл пункт предоставления волонтерской помощи. Мужчины имели ключи от двух ресторанов в городе.
«Владельцы этих ресторанов дали нам добро на использование продуктов, и мы начали готовить. Сначала было сложно, нас было пятеро, потом команда выросла до двадцати человек и стало легче. Мы пекли хлеб, готовили первое и второе на 450 человек, под конец выпекали по 800 пирогов в день и все это раздавали возле метро», – рассказывает Виталий.
Впоследствии продукты у волонтеров начали заканчиваться, и они переквалифицировались в помощь военным. Среди знакомых у мужчин был пограничник, ему и предложили свою помощь. Военные привозили продукты, а волонтеры готовили из них блюда.
«Так и началась моя история дружбы с пограничниками», – говорит Виталий.
В ГПСУ отметили, что затем волонтерскую деятельность мужчин прикрыли из-за того, что они не платили за аренду помещения, где работали. Виталий посидел неделю дома, а потом знакомый пограничник предложил ему стать военным поваром. Мужчина согласился.
«Новоиспеченный военный прошёл путь от полевой кухни на лесных просторах Харьковщины до мастер-классов от опытных пограничных поваров во время подготовки в учебном центре. Не обошел Виталика и боевой вышкол. Теперь он умело держит в руках не только черпак, но и автомат», – отметили пограничники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтер, гпсу, история, официант, повар, пограничник, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 18:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До начала полномасштабного вторжения харьковчанин Виталий работал официантом и был уверен, что никогда не пойдет в армию. Однако сейчас мужчина стал пограничником.".