Радянську символіку на домі в центрі Харкова сховали за синьо-жовтою тканиною
Колони будинку на вулиці Сумській, 7 у Харкові з радянською символікою комунальники прикрили синьо-жовтою тканиною.
Це зробили працівники КП “Харківспецбуд” на прохання мешканки дому, оскільки будівля є пам’яткою архітектури, повідомляє пресслужба міської ради.
Фото: Харківська міськрада
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декоммунизация, дом, міськрада, символика, Сумская, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 18:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колони будинку на вулиці Сумській, 7 у Харкові з радянською символікою комунальники прикрили синьо-жовтою тканиною.".