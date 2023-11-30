Радянську символіку на домі в центрі Харкова сховали за синьо-жовтою тканиною

Колони будинку на вулиці Сумській, 7 у Харкові з радянською символікою комунальники прикрили синьо-жовтою тканиною.

Це зробили працівники КП “Харківспецбуд” на прохання мешканки дому, оскільки будівля є пам’яткою архітектури, повідомляє пресслужба міської ради.



Фото: Харківська міськрада