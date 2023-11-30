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Радянську символіку на домі в центрі Харкова сховали за синьо-жовтою тканиною

Суспільство 18:18   30.11.2023
Олена Нагорна
Радянську символіку на домі в центрі Харкова сховали за синьо-жовтою тканиною

Колони будинку на вулиці Сумській, 7 у Харкові з радянською символікою комунальники прикрили синьо-жовтою тканиною.

Це зробили працівники КП “Харківспецбуд” на прохання мешканки дому, оскільки будівля є пам’яткою архітектури, повідомляє пресслужба міської ради.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 18:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колони будинку на вулиці Сумській, 7 у Харкові з радянською символікою комунальники прикрили синьо-жовтою тканиною.".