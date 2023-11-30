Советскую символику на доме в центре Харькова спрятали за сине-желтой тканью
Фото: Харьковский горсовет
Колонны дома по улице Сумской, 7 в Харькове с советской символикой коммунальщики прикрыли сине-желтой тканью.
Это сделали работники КП «Харьковспецстрой» по просьбе жительницы дома, поскольку здание является памятником архитектуры, сообщает пресс-служба городского совета.
Фото: Харьковский горсовет
Читайте также: На 5 лет осудили харьковчанина за любовь к коммунизму и пропаганду СССР
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: декоммунизация, дом, міськрада, символика, Сумская, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Советскую символику на доме в центре Харькова спрятали за сине-желтой тканью»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Колонны дома по улице Сумской, 7 в Харькове с советской символикой коммунальщики прикрыли сине-желтой тканью.".