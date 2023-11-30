Live
  • Чт 30.11.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.38
  • EUR 39.96

Советскую символику на доме в центре Харькова спрятали за сине-желтой тканью

Общество 18:18   30.11.2023
Елена Нагорная
Советскую символику на доме в центре Харькова спрятали за сине-желтой тканью Фото: Харьковский горсовет

Колонны дома по улице Сумской, 7 в Харькове с советской символикой коммунальщики прикрыли сине-желтой тканью.

Это сделали работники КП «Харьковспецстрой» по просьбе жительницы дома, поскольку здание является памятником архитектуры, сообщает пресс-служба городского совета.


Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: На 5 лет осудили харьковчанина за любовь к коммунизму и пропаганду СССР

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 30.11: отключение света, Зеленский — на Купянщине
Главные новости Харькова 30.11: отключение света, Зеленский — на Купянщине
30.11.2023, 15:25
Один мужчина погиб, 13 жителей эвакуировали из дома в Харькове из-за пожара
Один мужчина погиб, 13 жителей эвакуировали из дома в Харькове из-за пожара
30.11.2023, 17:30
Работа в Харькове: вакансии с зарплатой до 30 тысяч гривен
Работа в Харькове: вакансии с зарплатой до 30 тысяч гривен
30.11.2023, 10:57
Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове
Дети в школах должны учиться офлайн: в МОН высказались о Харькове
30.11.2023, 08:08
На 5 лет осудили харьковчанина за любовь к коммунизму и пропаганду СССР
На 5 лет осудили харьковчанина за любовь к коммунизму и пропаганду СССР
30.11.2023, 16:39
Советскую символику на доме в центре Харькова спрятали за сине-желтой тканью
Советскую символику на доме в центре Харькова спрятали за сине-желтой тканью
30.11.2023, 18:18

Новости по теме:

20:16
С дома в центре Харькова пока не будут снимать серп и молот (документ)
17:23
Вместо совка. Станцию метро Харькова украсили гербами города и Украины (фото)
11:04
«Нам еще много улиц нужно будет переименовать» — мэр Харькова
22:05
В поселке на Харьковщине повалили коммуниста с серпом и молотом (фото, видео)
17:35
С фасада дома на ХТЗ убрали советский орден с изображением Кремля (фото)

Вы читали новость: «Советскую символику на доме в центре Харькова спрятали за сине-желтой тканью»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 18:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Колонны дома по улице Сумской, 7 в Харькове с советской символикой коммунальщики прикрыли сине-желтой тканью.".