Як розміновуватимуть Харківщину взимку – інформація ХОВА та ДСНС

Сніговий покрив ускладнює роботу піротехніків на Харківщині в зимовий період, проте незабаром очікується посилення спецтехніки – має надійти машина для розмінування, розповів в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Підсумки розмінування Синєгубов назвав такими, що вражають – загалом у регіоні знешкодили 142 тисячі вибухонебезпечних предметів.

“І це лише ми працюємо безпосередньо над напрямками критичної інфраструктури, основні шляхи. Навіть не всі узбіччя пройшли. Ну і так зване оперативне розмінування за заявками наших цивільних, які виявляють вибухонебезпечні предмети на власних подвір’ях. Тому роботи досить велика кількість”, – сказав начальник ХОВА.

Як повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, лише минулого тижня піротехніки знищили 726 боєприпасів.

“Під час зими, коли відбувається зниження температури повітря та наявний сніговий покрив, специфіка розмінування для саперів дещо змінюється. Проте наразі погодні умови ще дозволяють проводити розмінувальні роботи у запланованих раніше об’ємах. Наразі на території Харківської області працюють 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, 165 саперів та 71 одиниця техніки”, – розповів Василенко.

За його даними, з початку деокупації Харківщини було обстежено понад 4 тисячі га території, виявлено та знешкоджено 85,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.

“Укотре нагадую жителям Харківщини, особливо деокупованих територій, про високу мінну небезпеку. Якщо ви помітили будь-який імовірно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте за одним із номерів: «101», «102» або «112» та повідомте про знахідку”, – наголосив Василенко.

Нагадаємо, раніше Синєгубов повідомляв, що сапери у зимовий період переходять на роботу за індивідуальними заявками.