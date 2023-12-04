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Как будут разминировать Харьковщину зимой — информация ХОВА и ГСЧС

Общество 22:45   04.12.2023
Елена Нагорная
Как будут разминировать Харьковщину зимой — информация ХОВА и ГСЧС Фото: radiosvoboda.org

Снежный покров затрудняет работу пиротехников на Харьковщине в зимний период, однако вскоре ожидается усиление спецтехники — должна поступить машина для разминирования, рассказал в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Итоги разминирования Синегубов назвал впечатляющими — всего в регионе обезвредили 142 тысячи взрывоопасных предметов.

«И это только мы работаем непосредственно над направлениями критической инфраструктуры, основные пути. Даже не все обочины прошли. Ну и так называемое оперативное разминирование по заявкам наших гражданских, которые обнаруживают взрывоопасные предметы в собственных дворах. Поэтому работы достаточно большое количество», — сказал начальник ХОВА.

Как сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, только на прошлой неделе пиротехники уничтожили 726 боеприпасов.

«Во время зимы, когда происходит снижение температуры воздуха и имеется снежный покров, специфика разминирования для саперов несколько меняется. Однако сейчас погодные условия еще позволяют проводить разминирующие работы в запланированных ранее объемах. Сейчас на территории Харьковской области работают 33 пиротехнических расчета ГСЧС, 165 саперов и 71 единица техники», — рассказал Василенко.

По его данным, всего с начала деоккупации Харьковщины было обследовано более 4 тысяч га территории, обнаружено и обезврежено 85,5 тысяч взрывоопасных предметов.

«Еще раз напоминаю жителям Харьковщины, особенно деоккупированных территорий, о высокой минной опасности. Если вы заметили любой предположительно взрывоопасный предмет, звоните по одному из номеров: «101», «102» или «112» и сообщите о находке», — подчеркнул Василенко.

Напомним, ранее Синегубов сообщал, что саперы в зимний период переходят на работу по индивидуальным заявкам.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 22:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снежный покров затрудняет работу пиротехников на Харьковщине в зимний период, однако вскоре ожидается усиление спецтехники — должна поступить машина для разминирования, рассказал в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".