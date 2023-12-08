Посол Бельгії відвідав виставку «(Не)помітні історії» про ВПО у Харкові (фото)

Фотопроєкт «(Не)помітні історії» розповідає історії 9 людей, які пережили полон, депортацію, зазнали сексуального насильства, зумовленого війною, чи були змушені залишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях.

На світлинах зображені найцінніші речі, які герої проєкту забрали з собою під час евакуації: ключі від квартири в Бердянську, книгу з маріупольської бібліотеки, синьо-жовту стрічку, з якою герой пройшов полон у Херсоні, та інші. Побачити фотопроєкт «(Не)помітні історії» можна безплатно в Центрах допомоги врятованим (ЦДВ) у 10 містах України, зокрема в Харкові з 11 грудня.

За даними міжнародних організацій, понад 5 мільйонів людей в Україні стали внутрішньо переміщеними особами та змушені починати життя в нових містах з нуля.

«У Центрах допомоги врятованим внутрішньо переміщені українці отримують безоплатну комплексну соціально-психологічну підтримку, але не менш важливою для них є підтримка від усіх, хто їх оточує. У фотопроєкті “(Не)помітні історії” ми показали речі 9 героїв крізь туман, щоб нагадати суспільству, що за цифрами статистики стоять життя, спогади та мрії людей, яких війна змусила покинути власний дім. Маємо памʼятати, що допомагати з адаптацією та підтримувати внутрішньо переміщених людей надважливо», — говорить Массімо Діана, представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA).

У Харкові зі світлинами та історіями героїв фотопроєкту ознайомився посол Бельгії в Україні.

«Я дуже радий сьогодні бути в місті героїв Харкові й побачити виставку “(Не)помітні історії”, яка змушує людей задуматися про те, що трапилося на всіх окупованих територіях. Тут представлені обʼєкти, але вони передають нам історії людей, які постраждали. Саме тому Центри допомоги врятованим дуже важливі, щоб допомогти українцям впоратися з пережитим. Маємо памʼятати, що ці страждання зумовлені агресією РФ. Звісно, я сподіваюся, що агресія та війна закінчаться якнайшвидше. А Бельгія буде продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі», — зазначає Петер ван де Велде, Посол Королівства Бельгія в Україні.

Серед закарбованих у фотопроєкті речей — прикраси, які окупанти намагалися зірвати з дівчат на блокпосту, єдина сумка, яку жінці вдалося взяти з дому перед депортацією, записка від подруги, яка залишилася на окупованих територіях, та інші.

«Покидати дім і рідне місто було дуже боляче ― все там було мені дороге, але й залишатися під окупантами я теж не могла. Зараз я знаю, що в будинок зайшли росіяни й усе з нього винесли. Але ключі я дуже бережу ― це мій звʼязок з рідним домом, і я хочу відімкнути ними свої двері, — каже героїня виставки Оксана (імена всіх героїв змінені з метою безпеки). — Коли я тільки переступила поріг Центру допомоги врятованим, я вже розуміла, що тут моє: мені тут приємно та затишно, як удома. Я мрію відкрити такий центр у рідному Бердянську, він буде дуже потрібен там після деокупації».

Центри допомоги врятованим створені за ініціативи Офісу віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики, у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), завдяки фінансовій підтримці урядів Бельгії, Франції, Швеції та у співпраці з місцевими органами влади та громадськими організаціями.

З 11 грудня кожен охочий зможе безплатно завітати на виставку «(Не)помітні історії» в Центрі допомоги врятованим за адресою: вулиця Сумська, 37. Графік роботи центру можна дізнатися на сайті.