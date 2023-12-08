Посол Бельгии посетил выставку «(Не)заметные истории» о ВПЛ в Харькове (фото)

Фотопроект «(Не)заметные истории» рассказывает истории 9 человек, переживших плен, депортацию, подвергшихся сексуальному насилию, обусловленному войной, или были вынуждены покинуть свои дома на временно оккупированных территориях.

На фотографиях изображены самые ценные вещи, которые герои проекта унесли с собой во время эвакуации: ключи от квартиры в Бердянске, книгу из мариупольской библиотеки, сине-желтую ленту, с которой герой прошел плен в Херсоне, и другие. Увидеть фотопроект «(Не)заметные истории» можно бесплатно в Центрах помощи спасенным в 10 городах Украины, в частности в Харькове с 11 декабря.

По данным международных организаций, более 5 миллионов человек в Украине стали внутренне перемещенными лицами и вынуждены начинать жизнь в новых городах с нуля.

«В Центрах помощи спасенным внутренне перемещенные украинцы получают безвозмездную комплексную социально-психологическую поддержку, но не менее важна для них поддержка от всех, кто их окружает. В фотопроекте «(Не)заметные истории» мы показали вещи 9 героев сквозь туман, чтобы напомнить обществу, что за цифрами статистики стоят жизнь, воспоминания и мечты людей, которых война заставила покинуть собственный дом. Должны помнить, что помогать с адаптацией и поддерживать внутренне перемещенных людей очень важно», — говорит Массимо Диана, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA).

В Харькове с фотографиями и историями героев фотопроекта ознакомился посол Бельгии в Украине.

«Я очень рад сегодня быть в городе героев Харькове и увидеть выставку “(Не)заметные истории”, которая заставляет людей задуматься о случившемся на всех оккупированных территориях. Здесь представлены объекты, но они передают нам истории пострадавших людей. Именно поэтому Центры помощи спасенным очень важны, чтобы помочь украинцам справиться с пережитым. Следует помнить, что эти страдания обусловлены агрессией РФ. Конечно, я надеюсь, что агрессия и война закончатся как можно скорее. Бельгия же будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе», — отмечает Петер ван де Велде, Посол Королевства Бельгия в Украине.

Среди запечатленных в фотопроекте вещей — украшения, которые оккупанты пытались сорвать с девушек на блокпосте, единственная сумка, которую женщине удалось взять из дома перед депортацией, записка от оставшейся на оккупированных территориях подруги и другие.

«Оставлять дом и родной город было очень больно – все там было мне дорого, но и оставаться под оккупантами я тоже не могла. Сейчас я знаю, что в дом вошли россияне и все из него вынесли. Но ключи я очень берегу – это моя связь с родным домом, и я хочу отпереть ими свои двери, – говорит героиня выставки Оксана (имена всех героев изменены в целях безопасности). — Когда я только перешагнула порог Центра помощи спасенным, я уже понимала, что здесь мое: мне здесь приятно и уютно, как дома. Я мечтаю открыть такой центр в родном Бердянске, он будет очень нужен там после деоккупации».

Центры помощи спасенным созданы по инициативе Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, содействия правительственной уполномоченной по гендерной политике, в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA), благодаря финансовой поддержке правительств Бельгии, Франции, Швеции и сотрудничества с местными органами власти и общественными организациями.

С 11 декабря каждый желающий сможет бесплатно посетить выставку «(Не)заметные истории» в Центре помощи спасенным по адресу: улица Сумская, 37. График работы центра можно узнать на сайте.