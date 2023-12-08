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Техніка і 2 військових РФ: харківські воїни показали роботу з повітря (відео)

Суспільство 14:21   08.12.2023
Вікторія Яковенко
Техніка і 2 військових РФ: харківські воїни показали роботу з повітря (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила FPV-дронами 5 одиниць ворожої техніки та поранила двох військових армії РФ.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, захисники влучили в: БМП-1 – 2 одиниці, УАЗ «Буханка», джип та РЕБ «Гарпія».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила FPV-дронами 5 одиниць ворожої техніки та поранила двох військових армії РФ.".