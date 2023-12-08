Техніка і 2 військових РФ: харківські воїни показали роботу з повітря (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила FPV-дронами 5 одиниць ворожої техніки та поранила двох військових армії РФ.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, захисники влучили в: БМП-1 – 2 одиниці, УАЗ «Буханка», джип та РЕБ «Гарпія».