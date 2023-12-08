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Техника и 2 военных РФ: харьковские воины показали работу с воздуха (видео)

Общество 14:21   08.12.2023
Виктория Яковенко
Техника и 2 военных РФ: харьковские воины показали работу с воздуха (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила FPV-дронами 5 единиц вражеской техники и ранила двух военных армии РФ.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, защитники попали в БМП-1 – 2 единицы, УАЗ «Буханка», джип и РЭБ «Гарпия».

Читайте также: 245 целей врага поразили дроны харьковской 92-й ОШБр в ноябре (инфографика)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила FPV-дронами 5 единиц вражеской техники и ранила двух военных армии РФ.".