Техника и 2 военных РФ: харьковские воины показали работу с воздуха (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила FPV-дронами 5 единиц вражеской техники и ранила двух военных армии РФ.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, защитники попали в БМП-1 – 2 единицы, УАЗ «Буханка», джип и РЭБ «Гарпия».