Техника и 2 военных РФ: харьковские воины показали работу с воздуха (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила FPV-дронами 5 единиц вражеской техники и ранила двух военных армии РФ.
Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, защитники попали в БМП-1 – 2 единицы, УАЗ «Буханка», джип и РЭБ «Гарпия».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, воины, дрони, дроны, рф, техника, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила FPV-дронами 5 единиц вражеской техники и ранила двух военных армии РФ.".