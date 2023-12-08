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Центри реабілітації для сімей загиблих та ветеранів з’являться на Харківщині

Світ 11:31   08.12.2023
Оксана Горун
Центри реабілітації для сімей загиблих та ветеранів з’являться на Харківщині

Допомогу у створенні центрів психосоціальної підтримки та реабілітації надасть Великопольське воєводство. На проєкт планують спрямувати щонайменше 500 тис. євро, повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

“Починаємо працювати над створенням у Харківській області Центрів психосоціальної підтримки та реабілітації для ветеранів та членів родин загиблих військових, в яких фахівці надаватимуть кваліфіковану допомогу у збереженні та відновленні психічного здоров’я, соціальній та професійній адаптації осіб, які відчули на собі негативні наслідки війни”, – повідомила Тетяна Єгорова-Луценко на зустрічі за участю посла України в Польщі Василя Зварича та маршалка Великопольського воєводства Марека Возняка.

За інформацією пресслужби Харківської облради, проєкт розрахований на два роки. Великопольське воєводство готове направити на його реалізацію щонайменше 500 тисяч євро.

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Нагадаємо, раніше Великопольське воєводство надало суттєву підтримку Харківській області, закупивши для регіону сім суперсучасних реанімобілів. Вони вже у дорозі на Харківщину.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 11:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Допомогу у створенні центрів психосоціальної підтримки та реабілітації надасть Великопольське воєводство. На проєкт планують спрямувати щонайменше 500 тис. євро, повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко".