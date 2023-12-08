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Центры реабилитации для семей погибших и ветеранов появятся на Харьковщине

Мир 11:31   08.12.2023
Оксана Горун
Центры реабилитации для семей погибших и ветеранов появятся на Харьковщине Фото: telegram Харьковского облсовета

Помощь в создании центров психо-социальной поддержки и реабилитации предоставит Великопольское воеводство. На проект планируют направить не менее 500 тыс. евро, сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

«Начинаем работать над созданием в Харьковской области Центров психо-социальной поддержки и реабилитации для ветеранов и членов семей погибших военных, в которых специалисты будут оказывать квалифицированную помощь в сохранении и восстановлении психического здоровья, социальной и профессиональной адаптации лиц, ощутивших негативные последствия войны», – сообщила Татьяна Егорова-Луценко на встрече с участием посла Украины в Польше Василия Зварича и маршалка Великопольского воеводства Марека Возняка.

По информации пресс-службы Харьковского облсовета, проект рассчитан на два года. Великопольское воеводство готово направить на его реализацию не менее 500 тысяч евро.

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Напомним, ранее Великопольское воеводство оказало существенную поддержку Харьковской области, закупив для региона семь суперсовременных реанимобилей. Они уже в дороге на Харьковщину.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 11:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помощь в создании центров психосоциальной поддержки и реабилитации предоставит Великопольское воеводство. На проект планируют направить не менее 500 тыс. евро, сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко".