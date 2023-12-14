На Харківщині допоможуть перезимувати безпритульним тваринам: що встановлять
Фото: ілюстративне
На території Лозівської громади планують встановити утеплені будиночки для бездомних тварин.
«Допомогти перезимувати безпритульним котам та собакам зголосилися волонтери з Панютиного. Вже профінансували виготовлення першої партії утеплених будиночків», – повідомили у Лозівській міській раді.
Де саме розташують такі будинки та який вигляд вони матимуть, волонтери обговорили на зустрічі з мером Лозової Сергієм Зеленським.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домики, животні, Зеленський, Лозовая, перезимовать, утепленные, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Лозівської громади планують встановити утеплені будиночки для бездомних тварин.".