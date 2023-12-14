На Харківщині допоможуть перезимувати безпритульним тваринам: що встановлять

На території Лозівської громади планують встановити утеплені будиночки для бездомних тварин.

«Допомогти перезимувати безпритульним котам та собакам зголосилися волонтери з Панютиного. Вже профінансували виготовлення першої партії утеплених будиночків», – повідомили у Лозівській міській раді.

Де саме розташують такі будинки та який вигляд вони матимуть, волонтери обговорили на зустрічі з мером Лозової Сергієм Зеленським.