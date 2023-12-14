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На Харківщині допоможуть перезимувати безпритульним тваринам: що встановлять

Суспільство 15:58   14.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині допоможуть перезимувати безпритульним тваринам: що встановлять Фото: ілюстративне

На території Лозівської громади планують встановити утеплені будиночки для бездомних тварин.

«Допомогти перезимувати безпритульним котам та собакам зголосилися волонтери з Панютиного. Вже профінансували виготовлення першої партії утеплених будиночків», – повідомили у Лозівській міській раді.

Де саме розташують такі будинки та який вигляд вони матимуть, волонтери обговорили на зустрічі з мером Лозової Сергієм Зеленським.

Читайте також: Опалювальний сезон у Харкові: до зими готують «будинки» безпритульних тварин

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Лозівської громади планують встановити утеплені будиночки для бездомних тварин.".