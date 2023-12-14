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На Харьковщине помогут перезимовать бездомным животным: установят домики

Общество 15:58   14.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине помогут перезимовать бездомным животным: установят домики Фото: иллюстративное

На территории Лозовской громады планируют установить утепленные домики для бездомных животных.

«Помочь перезимовать бездомным котам и собакам вызвались волонтеры из поселка Панютино. Уже профинансировали изготовление первой партии утепленных домиков», – сообщили в Лозовском городском совете.

Где именно разместят такие домики и как они будут выглядеть, волонтеры обсудили на встрече с мэром Лозовой Сергеем Зеленским.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 15:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Лозовской громады планируют установить утепленные домики для бездомных животных.".