На Харьковщине помогут перезимовать бездомным животным: установят домики
Фото: иллюстративное
На территории Лозовской громады планируют установить утепленные домики для бездомных животных.
«Помочь перезимовать бездомным котам и собакам вызвались волонтеры из поселка Панютино. Уже профинансировали изготовление первой партии утепленных домиков», – сообщили в Лозовском городском совете.
Где именно разместят такие домики и как они будут выглядеть, волонтеры обсудили на встрече с мэром Лозовой Сергеем Зеленским.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домики, животные, Зеленский, Лозовая, перезимовать, утепленные, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Лозовской громады планируют установить утепленные домики для бездомных животных.".