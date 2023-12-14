На Харьковщине помогут перезимовать бездомным животным: установят домики

На территории Лозовской громады планируют установить утепленные домики для бездомных животных.

«Помочь перезимовать бездомным котам и собакам вызвались волонтеры из поселка Панютино. Уже профинансировали изготовление первой партии утепленных домиков», – сообщили в Лозовском городском совете.

Где именно разместят такие домики и как они будут выглядеть, волонтеры обсудили на встрече с мэром Лозовой Сергеем Зеленским.