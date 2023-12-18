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Понад пів сотні п’яних водіїв зупинили на дорогах Харківщини за вихідні

Суспільство 11:37   18.12.2023
Вікторія Яковенко
Понад пів сотні п’яних водіїв зупинили на дорогах Харківщини за вихідні Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У вихідні, 17 та 17 грудня, патрульні виявили на дорогах Харківської області 52 водіїв з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Харківській області.

Також за вихідні інспектори склали 284 постанови за порушення правил дорожнього руху водіями та 28 – пішоходами.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні, 17 та 17 грудня, патрульні виявили на дорогах Харківської області 52 водіїв з ознаками сп’яніння.".