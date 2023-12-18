Понад пів сотні п’яних водіїв зупинили на дорогах Харківщини за вихідні
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
У вихідні, 17 та 17 грудня, патрульні виявили на дорогах Харківської області 52 водіїв з ознаками сп’яніння.
Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Харківській області.
Також за вихідні інспектори склали 284 постанови за порушення правил дорожнього руху водіями та 28 – пішоходами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водители, выходные, пешеходы, поліція, пьяные, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні, 17 та 17 грудня, патрульні виявили на дорогах Харківської області 52 водіїв з ознаками сп’яніння.".