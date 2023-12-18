Понад пів сотні п’яних водіїв зупинили на дорогах Харківщини за вихідні

У вихідні, 17 та 17 грудня, патрульні виявили на дорогах Харківської області 52 водіїв з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляє Управління патрульної поліції у Харківській області.

Також за вихідні інспектори склали 284 постанови за порушення правил дорожнього руху водіями та 28 – пішоходами.