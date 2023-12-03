Копи показали “драгери” після суботніх перевірок харківських водіїв (фото)

25 водіїв, які, ймовірно, сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння, виявили на дорогах Харківщини працівники патрульної поліції за минулу добу.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області та показали значення стану сп’яніння, встановлені за допомогою приладів “Драгер” у викритих водіїв: від 1,24 до 2,4 проміле алкоголю у крові. Ці показники в рази вищі за допустиму норму в 0,2 проміле.

“На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими. На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду”, – йдеться у публікації патрульних.



Фото: УПП у Харківській області