Live
  • Ср 29.11.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.36
  • EUR 39.82

Вчора на Харківщині водії масово їздили з підробленими правами (фото)

Суспільство 14:12   29.11.2023
Вікторія Яковенко
Вчора на Харківщині водії масово їздили з підробленими правами (фото)

За минулу добу на Харківщині патрульні піймали чотирьох водіїв з фальшивими правами.

«У всіх випадках на посвідченнях водія були відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних: у двох випадках посвідчення водія було зареєстровано на інших громадян, один громадянин був позбавлений права керування, а останній взагалі не отримував посвідчення водія», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Ще двоє – зізналися, що придбали підроблений документ через інтернет, додали копи.

Для встановлення всіх обставин на місце патрульні викликали слідчих.

01

02

03

04
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Читайте також: У Харкові в комендантську годину водій роз’їжджав із підробленими правами

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
29.11.2023, 11:12
Синєгубов повідомив, скільки грошей отримали жителі Харківщини на ремонт житла
Синєгубов повідомив, скільки грошей отримали жителі Харківщини на ремонт житла
29.11.2023, 14:36
Вчора на Харківщині водії масово їздили з підробленими правами (фото)
Вчора на Харківщині водії масово їздили з підробленими правами (фото)
29.11.2023, 14:12
У Харкові в маршрутці обікрали жінку: зловмисників піймали (фото)
У Харкові в маршрутці обікрали жінку: зловмисників піймали (фото)
29.11.2023, 13:43
Жителі трьох районів у Харкові вночі матимуть проблеми з водою: адреси
Жителі трьох районів у Харкові вночі матимуть проблеми з водою: адреси
29.11.2023, 13:15
Зникала електрика. У місті на Харківщині відновили водопостачання
Зникала електрика. У місті на Харківщині відновили водопостачання
29.11.2023, 12:11

Новини за темою:


Ви читали новину: «Вчора на Харківщині водії масово їздили з підробленими правами (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 14:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу на Харківщині патрульні піймали чотирьох водіїв з фальшивими правами.".