Вчора на Харківщині водії масово їздили з підробленими правами (фото)
За минулу добу на Харківщині патрульні піймали чотирьох водіїв з фальшивими правами.
«У всіх випадках на посвідченнях водія були відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних: у двох випадках посвідчення водія було зареєстровано на інших громадян, один громадянин був позбавлений права керування, а останній взагалі не отримував посвідчення водія», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Ще двоє – зізналися, що придбали підроблений документ через інтернет, додали копи.
Для встановлення всіх обставин на місце патрульні викликали слідчих.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 14:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу на Харківщині патрульні піймали чотирьох водіїв з фальшивими правами.".