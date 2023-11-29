Вчора на Харківщині водії масово їздили з підробленими правами (фото)

За минулу добу на Харківщині патрульні піймали чотирьох водіїв з фальшивими правами.

«У всіх випадках на посвідченнях водія були відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних: у двох випадках посвідчення водія було зареєстровано на інших громадян, один громадянин був позбавлений права керування, а останній взагалі не отримував посвідчення водія», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Ще двоє – зізналися, що придбали підроблений документ через інтернет, додали копи.

Для встановлення всіх обставин на місце патрульні викликали слідчих.