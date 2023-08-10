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У Харкові водій з підробленими правами попався копам у комендантську годину

Суспільство 13:32   10.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові водій з підробленими правами попався копам у комендантську годину Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

10 серпня вранці патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ 2109» за порушення комендантської години. Крім цього у чоловіка виявили підроблене посвідчення.

«Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Водій зізнався, що купив підроблений документ через інтернет.

На місце патрульні викликали слідчих. У поліції нагадали, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 13:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 серпня вранці патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ 2109» за порушення комендантської години. Крім цього у чоловіка виявили підроблене посвідчення.".