У Харкові водій з підробленими правами попався копам у комендантську годину
10 серпня вранці патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ 2109» за порушення комендантської години. Крім цього у чоловіка виявили підроблене посвідчення.
«Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Водій зізнався, що купив підроблений документ через інтернет.
На місце патрульні викликали слідчих. У поліції нагадали, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 13:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 серпня вранці патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ 2109» за порушення комендантської години. Крім цього у чоловіка виявили підроблене посвідчення.".