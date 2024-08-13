Синєгубов: про посилення комендантської години на Харківщині й евакуацію

Комендантську годину на Харківщині, яка тепер триватиме з 17:00 до 09:00, запровадили у 201 населеному пункті, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це Богодухівський, Харківський, Куп’янський, Ізюмський, Чугуївський райони. Триватиме комендантська година з 17:00 до 09:00. Такі заходи покликані безпековою ситуацією, покликані активізацією протидії ДРГ, бо постійно фіксуємо їх на прикордонні, і наші спецслужби мають діяти у комфортних умовах. Поряд із цим ми пропонуємо людям евакуюватися з цих населених пунктів», – зазначив Синєгубов.

За його словами, наразі з Вовчанського та Липцівського напрямків загалом вивезли близько 14 тисяч людей, з них понад 1 тисяча – діти.

Раніше стало відомо, що з 12 серпня комендантську годину посилили в частинах Липецької та Дергачівської громад Харківського району, в окремих населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району, а також у низці населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської, Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп’янського району. Крім цього, ​​в низці населених пунктів Борівської селищної громади Ізюмського району. Там він також триватиме з 17:00 до 09:00. Як пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов, зміни торкнуться понад сотні населених пунктів Харківщини та покликані спонукати мешканців небезпечних населених пунктів евакуюватися й полегшити роботу військових.

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