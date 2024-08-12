У Борівській громаді на Харківщині встановили комендантську годину з 17 до 9

Комендантська година з 17:00 до 09:00 також з 12 серпня встановлена ​​в низці населених пунктів Борівської селищної громади Ізюмського району Харківської області.

Відповідно до наказу начальника Ізюмської РВА Степана Масельського, до переліку увійшли такі населені пункти: сел. Першотравневе, с. Копанки, с. Зелений Гай, с. Вишневе, с. Чернещина, с. Степове, с. Новосергіївка, с. Дружелюбівка, с. Ольгівка, с. Червоний Став, с. Андріївка.

На решті території громади комендантська година залишається без змін – з 23:00 до 05:00.

Особи, які перебувають на вулицях у заборонений час, можуть вважатися членами ДРГ, йдеться у публікації на сайті Ізюмської РВА. При цьому правила комендантської години не поширюються на переміщення в укриття під час сигналу повітряної тривоги.

Раніше стало відомо, що з 12 серпня комендантську годину посилили в частинах Липецької та Дергачівської громад Харківського району, в окремих населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району, а також у низці населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської, Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп’янського району. Там він також триватиме з 17:00 до 09:00. Як пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов, зміни торкнуться понад сотні населених пунктів Харківщини та покликані спонукати мешканців небезпечних населених пунктів евакуюватися й полегшити роботу військових.