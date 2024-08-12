Live
  • Пн 12.08.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.12
  • EUR 44.89

У Борівській громаді на Харківщині встановили комендантську годину з 17 до 9

Суспільство 15:52   12.08.2024
Олена Нагорна
У Борівській громаді на Харківщині встановили комендантську годину з 17 до 9 Фото: depositphotos

Комендантська година з 17:00 до 09:00 також з 12 серпня встановлена ​​в низці населених пунктів Борівської селищної громади Ізюмського району Харківської області.

Відповідно до наказу начальника Ізюмської РВА Степана Масельського, до переліку увійшли такі населені пункти: сел. Першотравневе, с. Копанки, с. Зелений Гай, с. Вишневе, с. Чернещина, с. Степове, с. Новосергіївка, с. Дружелюбівка, с. Ольгівка, с. Червоний Став, с. Андріївка.

На решті території громади комендантська година залишається без змін – з 23:00 до 05:00.

Особи, які перебувають на вулицях у заборонений час, можуть вважатися членами ДРГ, йдеться у публікації на сайті Ізюмської РВА. При цьому правила комендантської години не поширюються на переміщення в укриття під час сигналу повітряної тривоги.

Раніше стало відомо, що з 12 серпня комендантську годину посилили в частинах Липецької та Дергачівської громад Харківського району, в окремих населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району, а також у низці населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської, Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп’янського району. Там він також триватиме з 17:00 до 09:00. Як пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов, зміни торкнуться понад сотні населених пунктів Харківщини та покликані спонукати мешканців небезпечних населених пунктів евакуюватися й полегшити роботу військових.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Генштаб: один бій триває на півночі Харківщини, два – на Куп’янському напрямку
Генштаб: один бій триває на півночі Харківщини, два – на Куп’янському напрямку
12.08.2024, 16:49
У Харкові пожежник, рятуючи кошеня, мало не опинився під завалами
У Харкові пожежник, рятуючи кошеня, мало не опинився під завалами
05.09.2022, 18:24
Сьогодні – пік зорепаду Персеїди: астроном із Харкова дав поради спостерігачам
Сьогодні – пік зорепаду Персеїди: астроном із Харкова дав поради спостерігачам
12.08.2024, 16:26
У Борівській громаді на Харківщині встановили комендантську годину з 17 до 9
У Борівській громаді на Харківщині встановили комендантську годину з 17 до 9
12.08.2024, 15:52
Мор риби під Харковом: фахівці назвали збитки і відзначили запах каналізації
Мор риби під Харковом: фахівці назвали збитки і відзначили запах каналізації
12.08.2024, 15:27
Зарізав волонтера в Харкові: Верховний суд підтвердив вирок убивці
Зарізав волонтера в Харкові: Верховний суд підтвердив вирок убивці
12.08.2024, 14:12

Новини за темою:

17:16
Росіяни вбили цілу родину на Харківщині: знайшли тіло сина
14:29
Росіяни обстріляли село на Харківщині і поранили 71-річну жінку – ХОВА
20:09
Бійця з Харківщини, який загинув на фронті, поховають у день його народження
08:43
Житель Борівської громади загинув унаслідок боїв на Бахмутському напрямку
07:49
Сьогодні та завтра в громаді на Харківщині можуть лунати вибухи

Ви читали новину: «У Борівській громаді на Харківщині встановили комендантську годину з 17 до 9»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комендантська година з 17:00 до 09:00 також з 12 серпня встановлена ​​в низці населених пунктів Борівської селищної громади Ізюмського району Харківської області.".