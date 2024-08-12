В Боровской громаде на Харьковщине установили комендантский час с 17 до 9
Комендантский час с 17:00 до 09:00 также с 12 августа установлен в ряде населенных пунктов Боровской поселковой громады Изюмского района Харьковской области.
В соответствии с приказом начальника Изюмской РВА Степана Масельского, в перечень вошли следующие населенные пункты: пос. Першотравневое, с. Копанки, с. Зеленый Гай, с. Вишневое, с. Чернещина, с. Степное, с. Новосергеевка, с. Дружелюбовка, с. Ольговка, с. Червоный Став, с. Андреевка.
На остальной территории громады комендантский час остается без изменений — с 23:00 до 05:00.
Лица, которые находятся на улицах в запрещенное время, могут считаться членами ДРГ, говорится в публикации на сайте Изюмской РВА. При этом правила комендантского часа не распространяются на перемещение в укрытия во время сигнала воздушной тревоги.
Ранее стало известно, что с 12 августа комендантский час ужесточили в частях Липецкой и Дергачевской громад Харьковского района, в отдельных населенных пунктах Волчанской громады Чугуевского района, а также в ряде населенных пунктов Великобурлукской, Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громад Купянского района. Там он также будет длиться с 17:00 до 09:00. Как пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов, изменения коснутся более сотни населенных пунктов Харьковщины и призваны побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Боровская громада, комендантский час, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Боровской громаде на Харьковщине установили комендантский час с 17 до 9»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 15:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комендантский час с 17:00 до 09:00 также с 12 августа установлен в ряде населенных пунктов Боровской поселковой громады Изюмского района Харьковской области.".