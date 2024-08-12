В Боровской громаде на Харьковщине установили комендантский час с 17 до 9

Комендантский час с 17:00 до 09:00 также с 12 августа установлен в ряде населенных пунктов Боровской поселковой громады Изюмского района Харьковской области.

В соответствии с приказом начальника Изюмской РВА Степана Масельского, в перечень вошли следующие населенные пункты: пос. Першотравневое, с. Копанки, с. Зеленый Гай, с. Вишневое, с. Чернещина, с. Степное, с. Новосергеевка, с. Дружелюбовка, с. Ольговка, с. Червоный Став, с. Андреевка.

На остальной территории громады комендантский час остается без изменений — с 23:00 до 05:00.

Лица, которые находятся на улицах в запрещенное время, могут считаться членами ДРГ, говорится в публикации на сайте Изюмской РВА. При этом правила комендантского часа не распространяются на перемещение в укрытия во время сигнала воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что с 12 августа комендантский час ужесточили в частях Липецкой и Дергачевской громад Харьковского района, в отдельных населенных пунктах Волчанской громады Чугуевского района, а также в ряде населенных пунктов Великобурлукской, Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской и Петропавловской громад Купянского района. Там он также будет длиться с 17:00 до 09:00. Как пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов, изменения коснутся более сотни населенных пунктов Харьковщины и призваны побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных.