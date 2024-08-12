Live
  • Пн 12.08.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.12
  • EUR 44.89

Комендантский час продлили в Волчанской громаде на Харьковщине

Общество 13:43   12.08.2024
Елена Нагорная
Комендантский час продлили в Волчанской громаде на Харьковщине Фото: bukinfo.com.ua

В ряде населенных пунктов Волчанской громады Харьковской области с 12 августа установили новую продолжительность комендантского часа — с 17:00 до 09:00.

Соответствующий приказ подписал начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко.

Комендантский час усиливается для следующих населенных пунктов:

г. Волчанск, с. Варваровка, с. Николаевка, с. Хрипуны, с. Нестерное, с. Землянки, с. Бударки, с. Резниково, с. Красный Яр, с. Лукашово, с. Лошаково, с. Сердобино, с. Дегтярное, с. Хижняково, с. Черняков, с. Шабельное, с. Круглое, с. Песчаное, с. Бузовое, с. Волоховка, с. Бочковое, с. Караичное, с. Охримовка, с. Малая Волчья, с. Рыбалкино, с. Чайковка, с. Волчанские Хутора, с. Зыбино, с. Покаляное, с. Плетеневка, с. Тихое, с. Старица, с. Избицкое, с. Бугроватка, с. Прилепка, с. Гатище, с. Огурцово.

Ранее стало известно, что с 12 августа комендантский час ужесточили в частях Липецкой и Дергачевской громад Харьковского района. Там он также будет длиться с 17:00 до 09:00. Как пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов, изменения коснутся более сотни населенных пунктов Харьковщины и призваны побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа
12.08.2024, 13:50
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
11.08.2024, 13:12
Синегубов назвал причины ужесточения комендантского часа под Харьковом
Синегубов назвал причины ужесточения комендантского часа под Харьковом
12.08.2024, 12:27
Повлияла ли ситуация на Курщине на фронт в Харьковской области: ответ Ахиллеса
Повлияла ли ситуация на Курщине на фронт в Харьковской области: ответ Ахиллеса
12.08.2024, 09:14
Каким видят Харьков горожане: благодаря кому и чему, по их мнению, он держится
Каким видят Харьков горожане: благодаря кому и чему, по их мнению, он держится
09.08.2024, 21:52
Зарезал волонтера в Харькове: Верховный суд подтвердил приговор убийце
Зарезал волонтера в Харькове: Верховный суд подтвердил приговор убийце
12.08.2024, 14:12

Новости по теме:

10:25
В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага
10:15
В Волчанске враг перегруппировался, у Глубокого пополняет б/к — ОТГВ «Харьков»
14:00
ВС РФ увеличили количество разведывательных БпЛА на Харьковщине: зачем
16:39
Возле Волчанска продолжается бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
16:54
Генштаб об атаках на Харьковщине: на севере продолжаются два боестолкновения

Вы читали новость: «Комендантский час продлили в Волчанской громаде на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ряде населенных пунктов Волчанской громады Харьковской области с 12 августа установили новую продолжительность комендантского часа — с 17:00 до 09:00.".