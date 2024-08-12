Комендантский час продлили в Волчанской громаде на Харьковщине
В ряде населенных пунктов Волчанской громады Харьковской области с 12 августа установили новую продолжительность комендантского часа — с 17:00 до 09:00.
Соответствующий приказ подписал начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко.
Комендантский час усиливается для следующих населенных пунктов:
г. Волчанск, с. Варваровка, с. Николаевка, с. Хрипуны, с. Нестерное, с. Землянки, с. Бударки, с. Резниково, с. Красный Яр, с. Лукашово, с. Лошаково, с. Сердобино, с. Дегтярное, с. Хижняково, с. Черняков, с. Шабельное, с. Круглое, с. Песчаное, с. Бузовое, с. Волоховка, с. Бочковое, с. Караичное, с. Охримовка, с. Малая Волчья, с. Рыбалкино, с. Чайковка, с. Волчанские Хутора, с. Зыбино, с. Покаляное, с. Плетеневка, с. Тихое, с. Старица, с. Избицкое, с. Бугроватка, с. Прилепка, с. Гатище, с. Огурцово.
Ранее стало известно, что с 12 августа комендантский час ужесточили в частях Липецкой и Дергачевской громад Харьковского района. Там он также будет длиться с 17:00 до 09:00. Как пояснил начальник ХОВА Олег Синегубов, изменения коснутся более сотни населенных пунктов Харьковщины и призваны побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, комендантский час, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 13:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ряде населенных пунктов Волчанской громады Харьковской области с 12 августа установили новую продолжительность комендантского часа — с 17:00 до 09:00.".