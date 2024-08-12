Комендантську годину збільшили у Вовчанській громаді на Харківщині

У низці населених пунктів Вовчанської громади Харківської області з 12 серпня встановили нову тривалість комендантської години – з 17:00 до 09:00.

Відповідний наказ підписав начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко.

Комендантська година посилюється для наступних населених пунктів:

м. Вовчанськ, с. Варварівка, с. Миколаївка, с. Хрипуни, с. Нестерне, с. Землянки, с. Бударки, с. Різникове, с. Красний Яр, с. Лукашове, с. Лошакове, с. Сердобине, с. Дегтярне, с. Хижнякове, с. Черняків, с. Шабельне, с. Кругле, с. Піщане, с. Бузове, с. Волохівка, с. Бочкове, с. Караїчне, с. Охримівка, с. Мала Вовча, с. Рибалкине, с. Чайківка, с. Вовчанські Хутори, с. Зибине, с. Покаляне, с. Плетенівка, с. Тихе, с. Стариця, с. Ізбицьке, с. Бугруватка, с. Приліпка, с. Гатище, с. Огірцеве.

Раніше стало відомо, що з 12 серпня комендантську годину посилили в частинах Липецької та Дергачівської громад Харківського району. Там вона також триватиме з 17:00 до 09:00. Як пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов, зміни торкнуться понад сотні населених пунктів Харківщини та покликані спонукати мешканців небезпечних населених пунктів евакуюватися та полегшити роботу військових.