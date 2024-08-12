Синєгубов назвав причини посилення комендантської години під Харковом

Посилення комендантської години покликане спонукати жителів небезпечних населених пунктів евакуюватись та полегшити роботу військових, зазначив в етері нацмарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що попри зменшення кількості ударів КАБами останніми днями, цей вид боєприпасу залишається “на першому місці”.

“Ворог намагається і далі руйнувати нашу транспортну інфраструктуру на Куп’янському напрямку. Якщо брати Ізюмський район, Борівську громаду – це виключно адміністративні цивільні будинки. Ну, і Золочівський напрямок так само – це цивільні підприємства, житлова забудова, адміністративні будівлі, які вже майже зруйновані. Однак все одно ворог повторно б’є і намагається по максимуму вразити наше населення“, – сказав Синєгубов.

Зважаючи на це, продовжив він, цього тижня вимоги комендантської години посилять.

“Це 10-кілометрова зона, понад сто населених пунктів. Які або на самісінькому прикордонні, або максимально близько знаходяться до лінії фронту, де люди відмовляються виїжджати. Таким чином будемо їх спонукати до евакуації. І в тому числі, щоб цивільні все ж таки не заважали нашим військовим там робити свою справу“, – пояснив начальник ХОВА.

Нагадаємо, з 12 серпня посилили комендантську годину в частинах Липецької та Дергачівської громад Харківського району. Тепер вона триватиме з 17:00 до 09:00.