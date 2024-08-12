Наслідки роботи ЗСУ – Синєгубов про різке зменшення ударів КАБ по Харківщині

На Харківщині останні дні фіксують різке зменшення ударів КАБами, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Якщо ми мали від 30 до 60 ударів за добу, то наразі не більше 10. Тому наслідки ефективної роботи наших ЗСУ є», – пояснив голова ХОВА.

При цьому він застеріг, що загроза залишається і під авіаударами можуть бути і Харків, і прикордоння.