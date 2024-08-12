Наслідки роботи ЗСУ – Синєгубов про різке зменшення ударів КАБ по Харківщині
Фото: Vitaly V. Kuzmin
На Харківщині останні дні фіксують різке зменшення ударів КАБами, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Якщо ми мали від 30 до 60 ударів за добу, то наразі не більше 10. Тому наслідки ефективної роботи наших ЗСУ є», – пояснив голова ХОВА.
При цьому він застеріг, що загроза залишається і під авіаударами можуть бути і Харків, і прикордоння.
Читайте також: ЗСУ: про динаміку ворожих атак на Харківщині й перегрупування сил РФ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, сінєгубов, удар, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наслідки роботи ЗСУ – Синєгубов про різке зменшення ударів КАБ по Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 11:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині останні дні фіксують різке зменшення ударів КАБами, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".