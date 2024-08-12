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Наслідки роботи ЗСУ – Синєгубов про різке зменшення ударів КАБ по Харківщині

Суспільство 11:54   12.08.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки роботи ЗСУ – Синєгубов про різке зменшення ударів КАБ по Харківщині Фото: Vitaly V. Kuzmin

На Харківщині останні дні фіксують різке зменшення ударів КАБами, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Якщо ми мали від 30 до 60 ударів за добу, то наразі не більше 10. Тому наслідки ефективної роботи наших ЗСУ є», – пояснив голова ХОВА.

При цьому він застеріг, що загроза залишається і під авіаударами можуть бути і Харків, і прикордоння.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині останні дні фіксують різке зменшення ударів КАБами, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".