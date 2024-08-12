ЗСУ: про динаміку ворожих атак на Харківщині й перегрупування сил РФ

Наразі динаміка атакувальних дій РФ на півночі Харківщини – стала, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Петро Гасай.

«За минулу добу ворог шість разів атакував, ще за попередню добу ворог п’ять разів атакував. Постійно намагається відшукати десь слабкі місця в нашій лінії оборони, активно залучає свої БпЛА», – зазначив Гасай.

Він також розповів про перегрупування ЗС РФ в районі Вовчанська.

«Це свіжі сили, як-не-як. Десь вони пройшли відновлення, відповідно, вони думають, що змінивши свої підрозділи виснажені,вони якось зможуть змінити ситуацію на свою користь. Але це їм не вдається, наші воїни все бачать і чують», – підкреслили в ОТУВ «Харків».