ЗСУ: про динаміку ворожих атак на Харківщині й перегрупування сил РФ
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Наразі динаміка атакувальних дій РФ на півночі Харківщини – стала, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Петро Гасай.
«За минулу добу ворог шість разів атакував, ще за попередню добу ворог п’ять разів атакував. Постійно намагається відшукати десь слабкі місця в нашій лінії оборони, активно залучає свої БпЛА», – зазначив Гасай.
Він також розповів про перегрупування ЗС РФ в районі Вовчанська.
«Це свіжі сили, як-не-як. Десь вони пройшли відновлення, відповідно, вони думають, що змінивши свої підрозділи виснажені,вони якось зможуть змінити ситуацію на свою користь. Але це їм не вдається, наші воїни все бачать і чують», – підкреслили в ОТУВ «Харків».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, БПЛА, ЗСУ, ОТГВ "Харьков", перегруппировка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі динаміка атакувальних дій РФ на півночі Харківщини – стала, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Петро Гасай.".