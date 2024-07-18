На півночі Харківщини ЗС РФ завершили перегрупування: що далі – Коваленко

Армія РФ завершила процес перегрупування на півночі Харківщини. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко у зведенні на Oboz.ua припустив, як далі можуть діяти окупанти.

«Вони будуть намагатися просуватися саме в районі Липців, в районі Глибокого. Тому що в районі Глибокого СОУ витіснили росіян з багатьох позицій, які вони зайняли. А по самому селу росіяни можуть тільки чіплятися за позиції на півночі Глибокого. Цілком можливо вони можуть спробувати наступальні дії саме на Глибоке, відновлення наступальних дій, з подальшим виходом на Липці, щоб якось вже виправдати саме цей напрямок. А не тільки виправдати його «сірою зоною» та декількома незрозумілими напівпустими селами», – зазначив Коваленко.

В районі Вовчанська, за словами експерта, росіяни намагаються просунутися на вулиці Тараса Шевченка, а також Короленка. Вони намагаються повністю контролювати північну частину міста, хоча б по лінії річки Вовча.

«Я не виключаю, що вони можуть відновити штурмові наступальні дії в районі Бугруватка-Приліпка, щоб мати можливість більш спокійного та комфортного перетину Сіверського Донця та виходу на правий фланг від Вовчанська, або Тихе, Вовчанські Хутори. Також вони можуть спробувати прорватися саме в цій локації, щоб мати по річці Вовча знову ж таки більш комфортні можливості по виходу вже на лівий фланг від Вовчанська. Отже, охопити як зі сходу, так і з заходу Вовчанськ», – сказав Коваленко.

Однак чи вистачить ЗС РФ на такі дії ресурсу, Коваленко сумнівається.

«На Липці їм може не вистачити всього того ресурсу, який вони перегрупували останнім часом. Так само їм не може вистачити і на ці події біля Вовчанська», – додав експерт.