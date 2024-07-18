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ISW: Пєсков повідомив, коли завершиться «наступ РФ» на півночі Харківщини

Суспільство 07:10   18.07.2024
Вікторія Яковенко
ISW: Пєсков повідомив, коли завершиться «наступ РФ» на півночі Харківщини

Інститут вивчення війни (ISW) в огляді за 17 липня повідомив, що ЗС РФ просунулись на північ від Харкова. Зокрема, їхні геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно мали незначні успіхи на північ від Глибокого.

«Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив 17 липня, що операція зі створення «зони безпеки» в Харківській області триває і продовжуватиметься доти, доки російські війська успішно не завершать операцію, ймовірно, маючи на увазі обіцянки Кремля зробити північ Харківської області «буферною зоною» для захисту російських прикордонних поселень», – зазначили аналітики.

Крім цього, за даними ISW, армія РФ нещодавно просунулась в районі Куп’янська і Сватового на тлі атак, що продовжуються, вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися в лісовій місцевості на північний захід від Кислівки (південний схід від Куп’янська). Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися на південний схід від Куп’янська в районі Берестового, Піщаного та Новоселівська, на південний захід від Сватового в районі Макіївки, і на захід від Кремінної», – розповіли аналітики.

Читайте також: На Харківському напрямку зросла кількість атак росіян – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ISW: Пєсков повідомив, коли завершиться «наступ РФ» на півночі Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 07:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в огляді за 17 липня повідомив, що ЗС РФ просунулись на північ від Харкова. Зокрема, їхні геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно мали незначні успіхи на північ від Глибокого.".