На Харківському напрямку зросла кількість атак росіян – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни вже завдали шість авіаударів КАБами, повідомив Генштаб ЗСУ.
Кількість боїв від початку доби зросла до 15. Всі свої зусилля росіяни сконцентрували біля Глибокого та Вовчанська. Атакували невеликими групами. Наразі точиться один бій біля Глибокого, всі інші ворожі атаки відбили.
Збільшилась інтенсивність штурмів росіян на Куп’янському напрямку. 8 разів противник атакував позиції наших підрозділів. Зокрема, біля Синьківки, Андріївки та Стельмахівки. Біля Стельмахівки ще тривають бої у двох локаціях. Терористи вдарили НАКами по Синьківці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, НАК, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 17:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни вже завдали шість авіаударів КАБами, повідомив Генштаб ЗСУ.".