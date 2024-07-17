Генштаб повідомив про бої на Харківщині за добу (втрати ворога)
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 17 липня поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках фронту.
“На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки“, – повідомив Генштаб ЗСУ.
Авіаудари припали по районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне Харківської області.
Протягом доби на всій довжині фронту в Україні зафіксували 112 зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 17 липня поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках фронту".