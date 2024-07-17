Генштаб повідомив про бої на Харківщині за добу (втрати ворога)

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 17 липня поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках фронту.

“На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Авіаудари припали по районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне Харківської області.

Протягом доби на всій довжині фронту в Україні зафіксували 112 зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.