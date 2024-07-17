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Генштаб сообщил о боях на Харьковщине за сутки (потери врага)

Происшествия 08:23   17.07.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил о боях на Харьковщине за сутки (потери врага) Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 17 июля проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта.

«На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки», — сообщил Генштаб ВСУ.

Авиаудары пришлись по районам населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое, Малые Проходы, Старица, Волчанские Хутора и Ветеринарное Харьковской области.

В течение суток на всей протяженности фронта в Украине зафиксировали 112 боестолкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 17 июля проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта".