Генштаб сообщил о боях на Харьковщине за сутки (потери врага)
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 17 июля проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта.
«На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки», — сообщил Генштаб ВСУ.
Авиаудары пришлись по районам населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое, Малые Проходы, Старица, Волчанские Хутора и Ветеринарное Харьковской области.
В течение суток на всей протяженности фронта в Украине зафиксировали 112 боестолкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 17 июля проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта".