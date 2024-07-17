Live
  • Ср 17.07.2024
  • Харьков  +37°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.98

На Харьковском направлении выросло количество атак россиян — Генштаб ВСУ

Происшествия 17:11   17.07.2024
Оксана Якушко
На Харьковском направлении выросло количество атак россиян — Генштаб ВСУ Фото: ГШ

На Харьковском направлении россияне нанесли уже шесть авиаударов КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.

Количество боев с начала суток выросло до 15. Все свои усилия россияне сконцентрировали возле Глубокого и Волчанска.

Атаковали небольшими группами. Сейчас идет один бой у Глубокого, все остальные вражеские атаки отразили.

Увеличилась интенсивность штурмов россиян на Купянском направлении. 8 раз противник атаковал позиции наших подразделений. В частности, возле Синьковки, Андреевки и Стельмаховки. У Стельмаховки еще продолжаются бои в двух локациях. Террористы ударили НАКами по Синьковке.

Читайте также: Генштаб сообщил о боях на Харьковщине за сутки (потери врага)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Гроза, град и шквал: опасная погода будет в Харькове и области в четверг
Гроза, град и шквал: опасная погода будет в Харькове и области в четверг
17.07.2024, 13:52
В Харькове увеличилось время отключений — Терехов об энергетике и жаре
В Харькове увеличилось время отключений — Терехов об энергетике и жаре
17.07.2024, 09:59
Света в Харькове не будет по 12 часов в сутки: ввели новый график отключений
Света в Харькове не будет по 12 часов в сутки: ввели новый график отключений
17.07.2024, 08:58
Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины
Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины
16.07.2024, 10:07
Три станции метро и почти 50 улиц: в Харькове обсуждают переименование
Три станции метро и почти 50 улиц: в Харькове обсуждают переименование
17.07.2024, 14:47
Готовы обеспечить модульными домами харьковчан – Верховный комиссар ООН
Готовы обеспечить модульными домами харьковчан – Верховный комиссар ООН
17.07.2024, 17:48

Новости по теме:

17:10
25 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
16:53
Россияне КАБами и НАРами атакуют Харьковщину – Генштаб ВСУ
08:38
31 штурм россиян отбили защитники на Харьковщине за сутки – Генштаб ВСУ
16:54
На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ – Генштаб
23:19
Генштаб ВСУ рассказал, где сегодня в Харьковской области атаковали россияне

Вы читали новость: «На Харьковском направлении выросло количество атак россиян — Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 17:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне нанесли уже шесть авиаударов КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.".