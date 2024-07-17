На Харьковском направлении выросло количество атак россиян — Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне нанесли уже шесть авиаударов КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.

Количество боев с начала суток выросло до 15. Все свои усилия россияне сконцентрировали возле Глубокого и Волчанска.

Атаковали небольшими группами. Сейчас идет один бой у Глубокого, все остальные вражеские атаки отразили.

Увеличилась интенсивность штурмов россиян на Купянском направлении. 8 раз противник атаковал позиции наших подразделений. В частности, возле Синьковки, Андреевки и Стельмаховки. У Стельмаховки еще продолжаются бои в двух локациях. Террористы ударили НАКами по Синьковке.