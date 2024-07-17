На Харьковском направлении выросло количество атак россиян — Генштаб ВСУ
Фото: ГШ
На Харьковском направлении россияне нанесли уже шесть авиаударов КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.
Количество боев с начала суток выросло до 15. Все свои усилия россияне сконцентрировали возле Глубокого и Волчанска.
Атаковали небольшими группами. Сейчас идет один бой у Глубокого, все остальные вражеские атаки отразили.
Увеличилась интенсивность штурмов россиян на Купянском направлении. 8 раз противник атаковал позиции наших подразделений. В частности, возле Синьковки, Андреевки и Стельмаховки. У Стельмаховки еще продолжаются бои в двух локациях. Террористы ударили НАКами по Синьковке.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, НАК, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 17:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне нанесли уже шесть авиаударов КАБами, сообщил Генштаб ВСУ.".