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ISW: Песков сообщил, когда завершится «наступление РФ» на севере Харьковщины

Общество 07:10   18.07.2024
Виктория Яковенко
ISW: Песков сообщил, когда завершится «наступление РФ» на севере Харьковщины

Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 17 июля сообщил, что ВС РФ продвинулись к северу от Харькова. В частности, их геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно имели незначительные успехи к северу от Глубокого.

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил 17 июля, что операция по созданию «зоны безопасности» в Харьковской области продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока российские войска успешно не завершат операцию, вероятно, имея в виду обещания Кремля сделать север Харьковской области «буферной зоной» для защиты российских приграничных поселений», — отметили аналитики.

Кроме этого, по данным ISW, армия РФ недавно продвинулась в районе Купянска и Сватово на фоне продолжающихся атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

«Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись в лесной местности к северо-западу от Кисловки (юго-восточнее Купянска). Российские блоггеры утверждали, что российские войска также продвинулись к юго-востоку от Купянска в районе Берестового, Песчаного и Новоселовского, юго-западнее Сватового в районе Макеевки, и к западу от Кременной», — рассказали аналитики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 07:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 17 июля сообщил, что ВС РФ продвинулись к северу от Харькова. В частности, их геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно имели незначительные успехи к северу от Глубокого.".