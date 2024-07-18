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На севере Харьковщины ВС РФ завершили перегруппировку: что дальше – Коваленко

Общество 07:40   18.07.2024
Виктория Яковенко
На севере Харьковщины ВС РФ завершили перегруппировку: что дальше – Коваленко скриншот

Армия РФ завершила процесс перегруппировки на севере Харьковской области. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в сводке на Oboz.ua предположил, как дальше могут действовать оккупанты.

«Они будут пытаться продвигаться именно в районе Липцев, в районе Глубокого. Потому что в районе Глубокого СОУ вытеснили россиян со многих позиций, которые они заняли. А по самому селу россияне могут только цепляться за позиции на севере Глубокого. Вполне возможно они могут попробовать наступательные действия именно на Глубокое, возобновление наступательных действий с последующим выходом на Липцы, чтобы как-то оправдать именно это направление. А не только оправдать его «серой зоной» и несколькими непонятными полупустыми селами», — отметил Коваленко.

В районе Волчанска, по словам эксперта, россияне пытаются продвинуться на улице Тараса Шевченко, а также Короленко. Они пытаются полностью контролировать северную часть города хотя бы по линии реки Волчья.

«Я не исключаю, что они могут возобновить штурмовые наступательные действия в районе Бугруватка-Прилепка, чтобы иметь возможность более спокойного и комфортного пересечения Северского Донца и выхода на правый фланг от Волчанска, или Тихое, Волчанские Хутора. Также они могут попытаться прорваться именно в этой локации, чтобы иметь по реке Волчья опять-таки более комфортные возможности по выходу уже на левый фланг Волчанска. Следовательно, охватить как с востока, так и с запада Волчанск», – сказал Коваленко.

Однако хватит ли ВС РФ на такие действия ресурса, Коваленко сомневается.

«На Липцы им может не хватить всего того ресурса, который они перегруппировали в последнее время. Также им не может хватить и на эти события возле Волчанска», — добавил эксперт.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 07:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ завершила процесс перегруппировки на севере Харьковской области. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в сводке на Oboz.ua предположил, как дальше могут действовать оккупанты.".