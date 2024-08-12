ВСУ: о динамике вражеских атак на Харьковщине и перегруппировке сил РФ
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Сейчас динамика атакующих действий РФ на севере Харьковщины – стабильная, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Петр Гасай.
«За прошедшие сутки враг шесть раз атаковал, еще за предыдущие сутки враг пять раз атаковал. Постоянно пытается найти где-то слабые места в нашей линии обороны, активно привлекает свои БпЛА», — отметил Гасай.
Он также рассказал о перегруппировке ВС РФ в районе Волчанска.
«Это свежие силы, как ни как. Где-то они прошли восстановление, соответственно, они думают, что изменив свои подразделения истощенные, они как-то смогут изменить ситуацию в свою пользу. Но это им не удается, наши воины все видят и слышат», — подчеркнули в ОТГВ «Харьков».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, БПЛА, ВСУ, ОТГВ "Харьков", перегруппировка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 11:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас динамика атакующих действий РФ на севере Харьковщины – стабильная, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Петр Гасай.".