ВСУ: о динамике вражеских атак на Харьковщине и перегруппировке сил РФ

Сейчас динамика атакующих действий РФ на севере Харьковщины – стабильная, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Петр Гасай.

«За прошедшие сутки враг шесть раз атаковал, еще за предыдущие сутки враг пять раз атаковал. Постоянно пытается найти где-то слабые места в нашей линии обороны, активно привлекает свои БпЛА», — отметил Гасай.

Он также рассказал о перегруппировке ВС РФ в районе Волчанска.

«Это свежие силы, как ни как. Где-то они прошли восстановление, соответственно, они думают, что изменив свои подразделения истощенные, они как-то смогут изменить ситуацию в свою пользу. Но это им не удается, наши воины все видят и слышат», — подчеркнули в ОТГВ «Харьков».