Live
  • Пн 12.08.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.12
  • EUR 44.89

ВСУ: о динамике вражеских атак на Харьковщине и перегруппировке сил РФ

Общество 11:44   12.08.2024
Виктория Яковенко
ВСУ: о динамике вражеских атак на Харьковщине и перегруппировке сил РФ скриншот

Сейчас динамика атакующих действий РФ на севере Харьковщины – стабильная, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Петр Гасай.

«За прошедшие сутки враг шесть раз атаковал, еще за предыдущие сутки враг пять раз атаковал. Постоянно пытается найти где-то слабые места в нашей линии обороны, активно привлекает свои БпЛА», — отметил Гасай.

Он также рассказал о перегруппировке ВС РФ в районе Волчанска.

«Это свежие силы, как ни как. Где-то они прошли восстановление, соответственно, они думают, что изменив свои подразделения истощенные, они как-то смогут изменить ситуацию в свою пользу. Но это им не удается, наши воины все видят и слышат», — подчеркнули в ОТГВ «Харьков».

Читайте также: В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
11.08.2024, 13:12
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа
12.08.2024, 12:38
С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом
С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом
12.08.2024, 11:11
В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага
В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага
12.08.2024, 10:25
Синегубов назвал причины ужесточения комендантского часа под Харьковом
Синегубов назвал причины ужесточения комендантского часа под Харьковом
12.08.2024, 12:27
Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине
Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине
12.08.2024, 11:54

Новости по теме:

10:25
В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага
17:00
Бои в районе Волчанска и штурмы на Купянском направлении: Генштаб на 16:00
14:00
ВС РФ увеличили количество разведывательных БпЛА на Харьковщине: зачем
16:54
Генштаб об атаках на Харьковщине: на севере продолжаются два боестолкновения
16:22
Харькову сейчас и в ближайшей перспективе ничего не угрожает – Бутусов

Вы читали новость: «ВСУ: о динамике вражеских атак на Харьковщине и перегруппировке сил РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас динамика атакующих действий РФ на севере Харьковщины – стабильная, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Петр Гасай.".