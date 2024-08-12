Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине
Фото: Vitaly V. Kuzmin
На Харьковщине последние дни фиксируют резкое уменьшение ударов КАБами, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Если у нас было от 30 до 60 ударов в сутки, то сейчас не больше 10. Поэтому последствия эффективной работы наших ВСУ есть», — сказал глава ХОВА.
При этом он предостерег, что угроза остается и под авиаударами могут быть и Харьков, и приграничье.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, синегубов, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине последние дни фиксируют резкое уменьшение ударов КАБами, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".