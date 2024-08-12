Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине

На Харьковщине последние дни фиксируют резкое уменьшение ударов КАБами, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Если у нас было от 30 до 60 ударов в сутки, то сейчас не больше 10. Поэтому последствия эффективной работы наших ВСУ есть», — сказал глава ХОВА.

При этом он предостерег, что угроза остается и под авиаударами могут быть и Харьков, и приграничье.