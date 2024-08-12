Live
  • Пн 12.08.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.12
  • EUR 44.89

Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине

Общество 11:54   12.08.2024
Виктория Яковенко
Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине Фото: Vitaly V. Kuzmin

На Харьковщине последние дни фиксируют резкое уменьшение ударов КАБами, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Если у нас было от 30 до 60 ударов в сутки, то сейчас не больше 10. Поэтому последствия эффективной работы наших ВСУ есть», — сказал глава ХОВА.

При этом он предостерег, что угроза остается и под авиаударами могут быть и Харьков, и приграничье.

Читайте также: ВСУ: о динамике вражеских атак на Харьковщине и перегруппировке сил РФ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
11.08.2024, 13:12
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа
12.08.2024, 12:38
С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом
С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом
12.08.2024, 11:11
В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага
В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага
12.08.2024, 10:25
Синегубов назвал причины ужесточения комендантского часа под Харьковом
Синегубов назвал причины ужесточения комендантского часа под Харьковом
12.08.2024, 12:27
Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине
Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине
12.08.2024, 11:54

Новости по теме:

11:54
Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине
09:53
Объекты ж/д и энергоинфраструктуры разбомбили ночью в приграничье Харьковщины
13:02
Удар КАБ по Харьковщине: количество жертв возросло
10:09
Враг сбросил КАБ на село на Харьковщине: люди погибли под завалами дома (фото)
18:32
На вуз в Харькове сбросили ФАБ-500 с УМПК, на Боровщине — погибший от обстрела

Вы читали новость: «Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине последние дни фиксируют резкое уменьшение ударов КАБами, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".