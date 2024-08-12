Синегубов назвал причины ужесточения комендантского часа под Харьковом
Усиление комендантского часа призвано побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных, отметил в эфире нацмарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что несмотря на уменьшение количества ударов КАБами в последние дни, этот вид боеприпаса остается «на первом месте».
«Враг пытается и дальше разрушать нашу транспортную инфраструктуру на Купянском направлении. Если брать Изюмский район, Боровскую громаду — это исключительно административные гражданские здания. Ну, и Золочевское направление так же — это гражданские предприятия, жилая застройка, административные здания, которые уже почти разрушены. Однако все равно враг повторно бьет и пытается по максимуму поразить наше население», — сказал Синегубов.
Учитывая это, продолжил он, на этой неделе требования комендантского часа усилят.
«Это 10-километровая зона, более ста населенных пунктов. Которые или на самом приграничье, или максимально близко находятся к линии фронта, где люди отказываются выезжать. Таким образом будем их побуждать к эвакуации. И в том числе, чтобы гражданские все же не мешали нашим военным там делать свое дело», — пояснил начальник ХОВА.
Напомним, с 12 августа усилили комендантский час в частях Липецкой и Дергачевской громад Харьковского района. Теперь он будет длиться с 17:00 до 09:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: комендантский час, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 12:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Усиление комендантского часа призвано побудить жителей опасных населенных пунктов эвакуироваться и облегчить работу военных, отметил в эфире нацмарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".